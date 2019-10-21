Латвийских блогеров берут под надзор: за нарушения законов штраф до 100 тысяч евро

Еще год назад законодатели не знали, как дисциплинировать многих инфлюенсеров, которые публично не говорят, что размещение спонсорского контента в их социальных сетях было сделано за деньги, бартер или услуги. Ситуацию для чиновников из РТАС облегчили рейтинги агенства по связям с общественностью. В данных рейтингах инфлюенсеры соцсетей упорядочены по своему влиянию на аудиторию подписчиков.

"На данный момент мы обратили внимание на 80 инфлюэнсеров — как крупных, так и средних, а также на нано-инфлюэнсеров. В отношении 18 из них уже начаты надзорные дела (..)", — рассказала LNT представитель PTAC Эвия Лене.

Какие именно инфлюенсеры находятся под надзором новой программы РТАС не раскрывается, однако это те, кто включены в латвийские топы. Проблем не будет, и закон будет считаться соблюденным при использовании таких хэштегов, как, например, #reklāma, #sadarbība, #sponsorēts, #apmaksāts.

Инфлюенсерам также нужно соблюдать Закон о недобросовестной коммерческой практике. До сих пор никто еще не был оштрафован и никто не получал предупреждений, но этот момент уже близок, предупреждает представитель PTAC.

"Если требования не соблюдаются и затрагивается большое количество потребителей, то мы можем возбудить дело, и максимальный штраф, который можно будет применить составляет 100 000 евро. Сразу же штрафовать – не является нашей целью. Наша цель – сначала информировать инфлюенсеров, поскольку этот рынок является новым. Мы также встречались с крупнейшими блогерами в Латвии, обсуждали содержание маркетинга рынка, и они тоже признали, что его нужно упорядочить", – сказала представитель PTAC.

Эта тема стала актуальной, поскольку агентства цифрового маркетинга и связей с общественностью в Латвии в этом году как никогда активно использовали в своих кампаниях местных блогеров Instagram и Youtube.

Например, агенство Артура Медниса NewBlack в этом году сотрудничало с 100 инфлюенсерами: "У нас было очень много удачных примеров. Я бы сказал, что это был, пожалуй, самый успешный год сотрудничества с инфлюенсерами".

К тому же в этом году резко возросли суммы, которые платят инфлюенсерам. "У нас самое большое сотрудничество с блогерами было на 5 000 евро плюс налоги. В среднем мы говорим о диапазоне от 100 до 500 евро за раз, за одну кампанию. Инфлюенсеры, которым мы платим эти тысячи, работают с нами каждый месяц в течение года", – пояснил Меднис программе TOP10.

В то же время он отмечает, что часть инфлюенсеров непрофессиональна.

В свою очередь представитель PR-агентства Golin Rīga Денис Шевелев сказал, что среда инфлюенсеров в Латвии расколота. Есть те, кто реализует главные принципы блогера – создание качественного, оригинального и значимого контента для подписчиков. Они соблюдают как этику, так и соответствующие юридические требования. Они все громче критикуют тех владельцев аккаунтов в Instagram, для которых главная цель – заработать деньги, а реклама у них есть практически в каждом посту. В третьей группе - фальшивые инфлюенсеры или отдельные лица, которые используют различные виды мошенничества для увеличения числа подписчиков и уровня вовлеченности, чтобы зарабатывать деньги на рекламе.