Латвийских блогеров берут под надзор: за нарушения законов штраф до 100 тысяч евро

Центр по защите прав потребителей Латвии (PTAC) начал программу надзора за инфлюенсерами, поскольку большая часть лидеров мнений Instagram и Youtube нарушают Закон о рекламе и вводят в заблуждение свою аудиторию. В то же время среда инфлюенсеров в Латвии становится все раздробленнее: создатели качественного контента и критики этики блогеров критикуют охотников за деньгами. Об этом сообщает TVNET со ссылкой на программу LNT TOP10.
Еще год назад законодатели не знали, как дисциплинировать многих инфлюенсеров, которые публично не говорят, что размещение спонсорского контента в их социальных сетях было сделано за деньги, бартер или услуги. Ситуацию для чиновников из РТАС облегчили рейтинги агенства по связям с общественностью. В данных рейтингах инфлюенсеры соцсетей упорядочены по своему влиянию на аудиторию подписчиков.
"На данный момент мы обратили внимание на 80 инфлюэнсеров — как крупных, так и средних, а также на нано-инфлюэнсеров. В отношении 18 из них уже начаты надзорные дела (..)", — рассказала LNT представитель PTAC Эвия Лене.
Какие именно инфлюенсеры находятся под надзором новой программы РТАС не раскрывается, однако это те, кто включены в латвийские топы. Проблем не будет, и закон будет считаться соблюденным при использовании таких хэштегов, как, например, #reklāma, #sadarbība, #sponsorēts, #apmaksāts.
Инфлюенсерам также нужно соблюдать Закон о недобросовестной коммерческой практике. До сих пор никто еще не был оштрафован и никто не получал предупреждений, но этот момент уже близок, предупреждает представитель PTAC.
"Если требования не соблюдаются и затрагивается большое количество потребителей, то мы можем возбудить дело, и максимальный штраф, который можно будет применить составляет 100 000 евро. Сразу же штрафовать – не является нашей целью. Наша цель – сначала информировать инфлюенсеров, поскольку этот рынок является новым. Мы также встречались с крупнейшими блогерами в Латвии, обсуждали содержание маркетинга рынка, и они тоже признали, что его нужно упорядочить", – сказала представитель PTAC.
Эта тема стала актуальной, поскольку агентства цифрового маркетинга и связей с общественностью в Латвии в этом году как никогда активно использовали в своих кампаниях местных блогеров Instagram и Youtube.
Например, агенство Артура Медниса NewBlack в этом году сотрудничало с 100 инфлюенсерами: "У нас было очень много удачных примеров. Я бы сказал, что это был, пожалуй, самый успешный год сотрудничества с инфлюенсерами".
К тому же в этом году резко возросли суммы, которые платят инфлюенсерам. "У нас самое большое сотрудничество с блогерами было на 5 000 евро плюс налоги. В среднем мы говорим о диапазоне от 100 до 500 евро за раз, за одну кампанию. Инфлюенсеры, которым мы платим эти тысячи, работают с нами каждый месяц в течение года", – пояснил Меднис программе TOP10.
В то же время он отмечает, что часть инфлюенсеров непрофессиональна.
В свою очередь представитель PR-агентства Golin Rīga Денис Шевелев сказал, что среда инфлюенсеров в Латвии расколота. Есть те, кто реализует главные принципы блогера – создание качественного, оригинального и значимого контента для подписчиков. Они соблюдают как этику, так и соответствующие юридические требования. Они все громче критикуют тех владельцев аккаунтов в Instagram, для которых главная цель – заработать деньги, а реклама у них есть практически в каждом посту. В третьей группе - фальшивые инфлюенсеры или отдельные лица, которые используют различные виды мошенничества для увеличения числа подписчиков и уровня вовлеченности, чтобы зарабатывать деньги на рекламе.
"Да, мошенники есть. Да, они все еще считают все общество дураками, что никто не может понять, настоящие подписчики или нет. Это совсем скоро закончится. Мы знаем, как выявить такие недостоверные действия и фальшивых инфлюенсеров. Мы не рекомендуем клиентам работать с такими создателями контента", – пояснил Шевелев.