Huawei представит свой первый гибкий смартфон уже послезавтра

На прошлой неделе в китайской социальной сети Weibo появились первые более-менее конкретные подробности о грядущей презентации смартфона Huawei Mate X, который оснащен сгибающимся дисплеем.
Вчера же журналисты начали получать официальные приглашения на презентацию устройства, в которых подтверждено, что анонс Huawei Mate X состоится на пресс-конференции, которая пройдет 23 октября в 9.30 по эстонскому времени, пишет ixbt.com.
Смартфон Huawei Mate X впервые показали еще в феврале этого года, однако по прошествии восьми месяцев он до сих пор не поступил в продажу. Компания Huawei переносила дату релиза Huawei Mate X дважды, при этом инженеры улучшали конструкцию, чтобы сделать экран и сам смартфон более долговечными.
В итоге покупателям предложат базовую версию на основе однокристальной системы Kirin 980, а также старшую версию на базе Kirin 990 со встроенным модемом 5G.
Начало продаж Huawei Mate X запланировано на 1 ноября.