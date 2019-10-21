Huawei представит свой первый гибкий смартфон уже послезавтра

Вчера же журналисты начали получать официальные приглашения на презентацию устройства, в которых подтверждено, что анонс Huawei Mate X состоится на пресс-конференции, которая пройдет 23 октября в 9.30 по эстонскому времени, пишет ixbt.com .

Смартфон Huawei Mate X впервые показали еще в феврале этого года, однако по прошествии восьми месяцев он до сих пор не поступил в продажу. Компания Huawei переносила дату релиза Huawei Mate X дважды, при этом инженеры улучшали конструкцию, чтобы сделать экран и сам смартфон более долговечными.