Покупая подержанную машину, можно нарваться на старое такси

Самый глупый способ покупки подержанного автомобиля - осмотреть автомобиль, покататься на нем по парковке, а затем сразу же купить, пишет издание "Деловые ведомости".
В принципе, в этом случае вы покупаете кота в мешке. А если знать, к каким уловкам прибегают продавцы и где проверить информацию о машине, можно найти себе очень надежный автомобиль на долгие годы.
По словам автомобильного маклера Палле Кылара, в Эстонию из-за рубежа часто привозят старые такси, с одометра которых продавцами скручивается проезд.
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