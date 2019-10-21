Пн, 21.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ

Покупая подержанную машину, можно нарваться на старое такси

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Такси. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik

Самый глупый способ покупки подержанного автомобиля - осмотреть автомобиль, покататься на нем по парковке, а затем сразу же купить, пишет издание "Деловые ведомости".

В принципе, в этом случае вы покупаете кота в мешке. А если знать, к каким уловкам прибегают продавцы и где проверить информацию о машине, можно найти себе очень надежный автомобиль на долгие годы.

По словам автомобильного маклера Палле Кылара, в Эстонию из-за рубежа часто привозят старые такси, с одометра которых продавцами скручивается проезд. 

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