Не хватает остановки. Столичные жители теряют время, выезжая из Таллинна

Сколько идет автобус из Таллинна до Нарвы? Правильно, три часа с четвертью. Однако это только путь из пункта А в пункт Б. К этому времени жителям Таллинна надо прибавить еще около часа, а по пятницам еще больше. Жители центра города и его западных районов безропотно потратят этот час в общественном транспорте, добираясь до автовокзала на общественном или личном транспорте, а вот жители Пирита, Виймси и Ласнамяэ могли бы сократить время на путешествие в родные пенаты на Северо-восток Эстонии, но в отличие от тех, кто собирается отправиться на автобусе в Юго-Западную Эстонию, не имеют такой возможности: дополнительной остановки междугородних автобусов на нарвском направлении пока не существует.

Из Таллинна междугородние автобусы отправляются в четырех направлениях: нарвском, юго-западном, тартуском и в сторону Рапла. На трех последних направлениях для удобства пассажиров созданы остановки в черте города для того, чтобы отъезжающие смогли, по возможности, не заезжая на автовокзал отправиться в необходимую сторону. Так из центра Таллинна и западного Таллинна можно сесть в междугородний автобус , который довезет вас в Пярну, Хаапсалу, Курессааре, на остановке "Вана-Пяэскюла". Те, кто следует в сторону Рапла и Тюри, могут выбрать аж из трех промежуточных остановок ("Вирве", "Вильяндиское шоссе" и "Раудалу"), следующие в Тарту и далее на юго-восток могут подъехать в аэропорт и проследовать в пункт назначения.

Почему же жители Ласнамяэ и востока Таллинна не могут сократить себе время в пути, начав свой путь, например, на Мустакиви?

Приведем пример: путь с таллиннского автовокзала в Пярну занимает без пяти минут два часа. Плюс, естественно, дорога до автовокзала. Житель, скажем, Тонди, Лиллекюла, Пыхья-Таллинна, может спокойно сесть на поезд, доехать до остановки "Лаагри" и уже с "Вана-Пяэскюла" начать свой путь в летнюю столицу Эстонии, сэкономив около получаса.

Житель ласнамяэского микрорайона Сели на автобусе должен сначала 22 минуты ехать до остановки "Паэ", а затем пересесть на трамвай или автобус 54, который ходит не очень часто, и еще около десяти минут добираться до остановки "Автовокзал", а там с чемоданами-сумками преодолеть последнюю полосу препятствий. А если пробки, аварии?

Тем, кто желает комфорта поболе, добираться до автовокзала можно на личном транспорте или такси. Последнее, кстати, в часы пик, к коим отнесем и вечер пятницы, может стоить около 11 евро за проезд с окраины Таллинна (конечной остановки "Сели") до автовокзала. Сколько займет времени такая поездка, вопрос тоже из разряда лотерейных...