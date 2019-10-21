Не хватает остановки. Столичные жители теряют время, выезжая из Таллинна

Управа Таллинна радостно сообщает о улучшении/расширении сети общественного транспорта Эстонии, заявляя о том, что в ближайшем будущем, если найдутся водители, жители Ласнамяэ и Пыхья-Таллинна смогут ездить друг к другу в гости без пересадок, появится линия между Юлемисте, Мустамяэ и Хааберсти. Однако жителям Ласнамяэ и всего восточного Таллинна было бы намного радостнее, если бы на Лаагна-теэ появилась дополнительная остановка междугородних автобусов, следующих в сторону Нарвы.
Сколько идет автобус из Таллинна до Нарвы? Правильно, три часа с четвертью. Однако это только путь из пункта А в пункт Б. К этому времени жителям Таллинна надо прибавить еще около часа, а по пятницам еще больше. Жители центра города и его западных районов безропотно потратят этот час в общественном транспорте, добираясь до автовокзала на общественном или личном транспорте, а вот жители Пирита, Виймси и Ласнамяэ могли бы сократить время на путешествие в родные пенаты на Северо-восток Эстонии, но в отличие от тех, кто собирается отправиться на автобусе в Юго-Западную Эстонию, не имеют такой возможности: дополнительной остановки междугородних автобусов на нарвском направлении пока не существует.
Из Таллинна междугородние автобусы отправляются в четырех направлениях: нарвском, юго-западном, тартуском и в сторону Рапла. На трех последних направлениях для удобства пассажиров созданы остановки в черте города для того, чтобы отъезжающие смогли, по возможности, не заезжая на автовокзал отправиться в необходимую сторону. Так из центра Таллинна и западного Таллинна можно сесть в междугородний автобус , который довезет вас в Пярну, Хаапсалу, Курессааре, на остановке "Вана-Пяэскюла". Те, кто следует в сторону Рапла и Тюри, могут выбрать аж из трех промежуточных остановок ("Вирве", "Вильяндиское шоссе" и "Раудалу"), следующие в Тарту и далее на юго-восток могут подъехать в аэропорт и проследовать в пункт назначения.
Почему же жители Ласнамяэ и востока Таллинна не могут сократить себе время в пути, начав свой путь, например, на Мустакиви?
Приведем пример: путь с таллиннского автовокзала в Пярну занимает без пяти минут два часа. Плюс, естественно, дорога до автовокзала. Житель, скажем, Тонди, Лиллекюла, Пыхья-Таллинна, может спокойно сесть на поезд, доехать до остановки "Лаагри" и уже с "Вана-Пяэскюла" начать свой путь в летнюю столицу Эстонии, сэкономив около получаса.
Житель ласнамяэского микрорайона Сели на автобусе должен сначала 22 минуты ехать до остановки "Паэ", а затем пересесть на трамвай или автобус 54, который ходит не очень часто, и еще около десяти минут добираться до остановки "Автовокзал", а там с чемоданами-сумками преодолеть последнюю полосу препятствий. А если пробки, аварии?
Тем, кто желает комфорта поболе, добираться до автовокзала можно на личном транспорте или такси. Последнее, кстати, в часы пик, к коим отнесем и вечер пятницы, может стоить около 11 евро за проезд с окраины Таллинна (конечной остановки "Сели") до автовокзала. Сколько займет времени такая поездка, вопрос тоже из разряда лотерейных...
Ко времени, проведенному в транспорте, приплюсуем еще и обратный проезд с автовокзала по Лаагна-теэ до окраин Таллинна. Получается почти час, который вынужден тратить житель Ласнамяэ, а также Пирита-Козе и Виймси, на выезд из города.
Итого поездка в Нарву вместо заявленных трех часов с четвертью составляет уже больше четырех часов.
В то же время на обратном пути из Нарвы жителей востока Таллинна ожидает остановка "Мустакиви", пользующаяся большой популярностью. Почему же на выезде из города подобное удобство отсутствует?
С остановки "Пунане" до "Мустакиви", если верить расписанию автобусов, путь займет 10 минут, если ехать с "Сели" - всего шесть, а значит, если бы была дополнительная остановка для междугородних автобусов на "Мустакиви", то жители Ласнамяэ и восточного Таллинна, могли бы экономить свое личное время, подарив освободившийся почти час своим близким или любимой работе.
В остановке "Мустакиви" для автобусов дальнего следования заинтересованы и перевозчики. Так, фирма Lux Express, осуществляющая 13 рейсов в день по маршруту Таллинн-Нарва, в лице представителя Пауля Кристьяна Лилье заявила, что дополнительная остановка в Ласнамяэ действительно важна: "По нашему мнению, остановка "Мустакиви" очень нужна! Она позволила бы большому количеству жителей Таллинна сделать путешествия на автобусе в северо-восточном направлении более удобными и быстрыми, кроме того это уменьшило бы количество автомобилей на пути к центру города".
Решение по созданию такой остановки должна принять горуправа Таллинна, но пока информация о возможных сроках появления в расписаниях северо-восточного направления остановки "Мустакиви" отсутствует. По словам Лилье, Lux Express обращался в горуправу с подобным предложением: "Да, действительно Lux Express делал такое предложение горуправе Таллинна и председатель правления встречался с мэром города для обсуждения этой проблемы. По нашим данным, переоборудование остановки городского транспорта "Мустакиви" под нужды и автобусов междугородного сообщения находится на обсуждении в горуправе, но на какой стадии оно находится, такой информации у нас пока нет".
Редакция отправила запрос о планах переоборудования остановки "Мустакиви" и в Транспортный департамент Таллинна, но на момент выхода материала представители данной службы свой комментарий не предоставили.
Однако надеемся, что вместе с расширением и улучшением городской сети общественного транспорта Таллинн найдет время и средства для решения проблемы и междугородного сообщения, которая касается значительной части жителей столицы Эстонии.