В наступающем году при выезде из Таллинна появится дополнительная остановка междугородних автобусов

Жители Ласнамяэ и всего восточного Таллинна давно просили, чтобы на Лаагна-теэ появилась дополнительная остановка междугородних автобусов, следующих в сторону Нарвы. Tеперь стало известно, что такая остановка появится уже в следующем году.
Сколько идет автобус из Таллинна до Нарвы? Правильно, три часа с четвертью. Однако это только путь из пункта А в пункт Б. К этому времени жителям Таллинна надо прибавить еще около часа, а по пятницам - и того больше. Жители центра города и его западных районов безропотно потратят этот час в общественном транспорте, добираясь до автовокзала на общественном или личном транспорте, а вот жители Пирита, Виймси и Ласнамяэ могли бы сократить время на путешествие в родные пенаты на северо-восток Эстонии, но в отличие от тех, кто собирается отправиться на автобусе в юго-западную Эстонию, не имеют такой возможности: дополнительной остановки междугородних автобусов на нарвском направлении пока не существует.
Из Таллинна междугородние автобусы отправляются в четырех направлениях: нарвском, юго-западном, тартуском и в сторону Рапла. На трех последних направлениях созданы остановки в черте города, чтобы отъезжающие могли, по возможности не заезжая на автовокзал, отправиться в нужную им сторону. Так, в центре Таллинна и на западе города можно сесть в междугородний автобус до Пярну, Хаапсалу и Курессааре на остановке "Вана-Пяэскюла". Те, кто следует в сторону Рапла и Тюри, могут выбирать аж из трех промежуточных остановок ("Вирве", "Вильяндиское шоссе" и "Раудалу"), а направляющиеся в Тарту и дальше на юго-восток могут подъехать к аэропорту и проследовать в пункт назначения оттуда.
Почему же жители Ласнамяэ и востока Таллинна не могут сократить время в пути, начав свой путь, например, на Мустакиви?
Приведем пример: путь от таллиннского автовокзала до Пярну занимает без пяти минут два часа. Плюс, естественно, дорога до автовокзала. Житель, скажем, Тонди, Лиллекюла, Пыхья-Таллинна, может спокойно сесть на поезд, доехать до остановки "Лаагри" и уже с "Вана-Пяэскюла" начать путь в летнюю столицу Эстонии, сэкономив около получаса.
Житель ласнамяэского микрорайона Сели на автобусе должен сначала 22 минуты ехать до остановки "Паэ", а затем пересесть на трамвай или автобус 54, который ходит не очень часто, и еще около десяти минут добираться до остановки "Автовокзал", а там с чемоданами-сумками преодолевать последнюю полосу препятствий. А если пробки, аварии?
Тем, кто желает комфорта поболе, добираться до автовокзала можно на личном транспорте или на такси. Последнее, кстати, в часы пик, к коим отнесем и вечер пятницы, может стоить около 11 евро за проезд с окраины Таллинна (конечной остановки "Сели") до автовокзала. Сколько займет времени такая поездка, вопрос тоже из разряда лотерейных...
Ко времени, проведенному в транспорте, приплюсуем еще и обратный проезд с автовокзала по Лаагна-теэ до окраин Таллинна. Получается почти час, который вынужден тратить житель Ласнамяэ, Пирита-Козе и Виймси, на выезд из города.
Итого поездка в Нарву вместо заявленных трех часов с четвертью составляет уже больше четырех часов.
В то же время на обратном пути из Нарвы жителей востока Таллинна ожидает остановка "Мустакиви", пользующаяся большой популярностью. Почему же на выезде из города подобное удобство отсутствует?
С остановки "Пунане" до "Мустакиви", если верить расписанию автобусов, путь займет 10 минут, если ехать с "Сели" - всего шесть, а значит, если бы была дополнительная остановка для междугородних автобусов на "Мустакиви", то жители Ласнамяэ и восточного Таллинна, могли бы экономить свое личное время, подарив освободившийся почти час своим близким или любимой работе.
В остановке "Мустакиви" для автобусов дальнего следования заинтересованы и перевозчики. Так, фирма Lux Express, осуществляющая 13 рейсов в день по маршруту Таллинн-Нарва, в лице представителя Пауля Кристьяна Лилье заявила, что дополнительная остановка в Ласнамяэ действительно важна: "По нашему мнению, остановка "Мустакиви" очень нужна! Она позволила бы большому количеству жителей Таллинна сделать путешествия на автобусе в северо-восточном направлении более удобными и быстрыми, кроме того это уменьшило бы количество автомобилей на пути к центру города".
Решение по созданию такой остановки должна принять горуправа Таллинна, но пока информация о возможных сроках появления в расписаниях северо-восточного направления остановки "Мустакиви" отсутствует. По словам Лилье, Lux Express обращался в горуправу с подобным предложением: "Да, действительно Lux Express делал такое предложение горуправе Таллинна и председатель правления встречался с мэром города для обсуждения этой проблемы. По нашим данным, переоборудование остановки городского транспорта "Мустакиви" под нужды и автобусов междугородного сообщения находится на обсуждении в горуправе, но на какой стадии оно находится, такой информации у нас пока нет".
Редакция Rus.Postimees отправила запрос и в горуправу Таллинна, ведущий специалист по вопросом инфраструктуры которой, Андрес Уннь, сообщил, что на данный момент действительно остановка "Мустакиви" на выезде из города не имеет возможности принимать автобусы дальнего следования. Однако, по словам Уння, этой осенью Департамент экологии и коммунального хозяйства Таллинна начал проектирование остановки "Мустакиви", связанной с расширением остановочной площади, и уже в следующем году жители Ласнамяэ и всего восточного Таллинна смогут отправиться на северо-восток Эстонии автобусами дальнего следования именно с остановки "Мустакиви", не тратя время на поездку до автобусного вокзала.