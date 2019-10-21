В наступающем году при выезде из Таллинна появится дополнительная остановка междугородних автобусов

Сколько идет автобус из Таллинна до Нарвы? Правильно, три часа с четвертью. Однако это только путь из пункта А в пункт Б. К этому времени жителям Таллинна надо прибавить еще около часа, а по пятницам - и того больше. Жители центра города и его западных районов безропотно потратят этот час в общественном транспорте, добираясь до автовокзала на общественном или личном транспорте, а вот жители Пирита, Виймси и Ласнамяэ могли бы сократить время на путешествие в родные пенаты на северо-восток Эстонии, но в отличие от тех, кто собирается отправиться на автобусе в юго-западную Эстонию, не имеют такой возможности: дополнительной остановки междугородних автобусов на нарвском направлении пока не существует.

Из Таллинна междугородние автобусы отправляются в четырех направлениях: нарвском, юго-западном, тартуском и в сторону Рапла. На трех последних направлениях созданы остановки в черте города, чтобы отъезжающие могли, по возможности не заезжая на автовокзал, отправиться в нужную им сторону. Так, в центре Таллинна и на западе города можно сесть в междугородний автобус до Пярну, Хаапсалу и Курессааре на остановке "Вана-Пяэскюла". Те, кто следует в сторону Рапла и Тюри, могут выбирать аж из трех промежуточных остановок ("Вирве", "Вильяндиское шоссе" и "Раудалу"), а направляющиеся в Тарту и дальше на юго-восток могут подъехать к аэропорту и проследовать в пункт назначения оттуда.

Почему же жители Ласнамяэ и востока Таллинна не могут сократить время в пути, начав свой путь, например, на Мустакиви?

Приведем пример: путь от таллиннского автовокзала до Пярну занимает без пяти минут два часа. Плюс, естественно, дорога до автовокзала. Житель, скажем, Тонди, Лиллекюла, Пыхья-Таллинна, может спокойно сесть на поезд, доехать до остановки "Лаагри" и уже с "Вана-Пяэскюла" начать путь в летнюю столицу Эстонии, сэкономив около получаса.

Житель ласнамяэского микрорайона Сели на автобусе должен сначала 22 минуты ехать до остановки "Паэ", а затем пересесть на трамвай или автобус 54, который ходит не очень часто, и еще около десяти минут добираться до остановки "Автовокзал", а там с чемоданами-сумками преодолевать последнюю полосу препятствий. А если пробки, аварии?

Тем, кто желает комфорта поболе, добираться до автовокзала можно на личном транспорте или на такси. Последнее, кстати, в часы пик, к коим отнесем и вечер пятницы, может стоить около 11 евро за проезд с окраины Таллинна (конечной остановки "Сели") до автовокзала. Сколько займет времени такая поездка, вопрос тоже из разряда лотерейных...

Ко времени, проведенному в транспорте, приплюсуем еще и обратный проезд с автовокзала по Лаагна-теэ до окраин Таллинна. Получается почти час, который вынужден тратить житель Ласнамяэ, Пирита-Козе и Виймси, на выезд из города.