Кадри Куульпак: соседский ребенок среди пьяниц – so what?

В десять часов, когда, как известно, уже можно идти в магазин за новой бутылкой, женщина обвиняет ребенка в том, что он украл два евро. «Ты взял!» «Не брал!» «Не ври!» «Я не вру!» - только и возражает мальчик. Слышны матерные ругательства, которых я в этом возрасте еще не слыхивала. И угрозы. Но еще не слышно побоев. Еще не было причины вызывать полицию. Еще нет.

Тогда подслушивая все это, я еще не знала, что вмешаться можно – вернее, нужно – немедленно, а не ждать, пока какая-нибудь пьянка перейдет в драку. Закон о защите детей обязывает каждого из нас сообщать о ребенке, нуждающемся в помощи. Впоследствии я так и сделала. По телефону помощи детям 116 111 можно звонить круглосуточно.

Живя в хрущевке, легко остаться анонимным. Но нельзя на это надеяться. Я даже не знаю, как выглядят мои соседи, но происходящее у них касается и меня. Подумать только, что полвека назад общество было заинтересовано в том, чтобы все дети получили шесть классов образования, в советское время – уже семь классов, а теперь обязательно отучиться все девять. Так же сегодня дело всего общества, чтобы никто не поднял на другого руку в домашних стенах.

В последнее время общественность узнала о самых сложных моментах в работе защиты детей. Это случаи, в которых по решению суда ребенка изымали из семьи. На длительный или короткий срок.