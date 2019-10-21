Революции дизельного топлива не случилось

Neste продает на заправке, расположенной в Таллинне на Кадака-теэ, дизельное топливо на 100 процентов произведенное из возобновляемого сырья, цена за литр которого составляет 1,89 евро. Руководитель по логистике Olerex Прийт Пыллусте подтвердил, что и в этой компании думают о возможности, как вывести на топливный рынок альтернативные виды топлива, по ничего конкретного пока предложить не могут.

Пыллусте сомневается, что продажи нового дизельного топлива Neste сразу станут успешными. Он добавил, что хотя у него есть свой круг потребителей, нынешняя цена будет продолжать расти. По его словам, Olerex в большей степени вкладывается в просвещение эстонских клиентов: «На топливном рынке Эстонии для клиентов царит непонимание, какое топливо они получат на заправке – клиент не знает, что потреблять».

Эстонская альтернатива

Член правления Alexela Алан Вахт сказал, что в этой фирме в ближайшем будущем не планируют выводить на рынок такого топлива, а сосредоточены на проекте биометана, количество заправок которого в следующие три-пять лет должно увеличиться с нынешних 17 до 50.

Используемый Alexela биометан производится в Эстонии и его изготавливают из биоразлагающихся отходов, сточных вод, осадка сточных вод, отходов сельхоз происхождения и также биомассы различного происхождения. По оценке Вахта, в течение ближайших 10-20 лет газ станет для жителей Эстонии более дешевой альтернативой ископаемым моторным топливам.

Директор по продажам моторного топлива Circle K Раймо Вахтрик прокомментировал, что если у потребления чистого биотоплива возникнет видимый спрос, и потребитель посчитает цену приемлемой, то и Circle K готов подумать о том, чтобы принять такое топливо в использование. Но сейчас Circle K сосредоточен на принятии в использование биокомпонентов моторного топлива, произведенных из сырья второго поколения, – травы, отходов, кустарника – что, по словам Вахтрика, бережливее по отношению к окружающей среде, чем ископаемое топливо.

Электричество вместо топлива

Вахтрик указал и на развитие электромобилей, отметив, что хотя их более широкое распространение эффективно уменьшит выбросы углекислого газа, имеющаяся в Эстонии инфраструктура пока не подходит для более широкого их применения.

И все же он заверил, что электромобили – это будущее легковых автомобилей, и Circle K готовится к технологическому прорыву, что должно сделать электромобили более доступными для людей. Например, в начале нового года Circle K первым из продавцов топлива установит на своих заправках быстрые зарядки нового поколения IONITY, благодаря которым можно будет зарядить нужное для прохождение 100 километров электричество за три-пять минут. Первые быстрые зарядки появятся на заправках Circle K в Мярьямаа и Хяэдемеэсте, то есть у шоссе Таллинн-Пярну-Икла.

«На пунктах заправки электромобилей мы будем продавать только 100-процентную зеленую энергию», - сказал Вахтрик, который верит, что, как и в Скандинавии, и в Эстонии электромобили с течением времени будут все больше закрепляться.