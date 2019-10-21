Революции дизельного топлива не случилось

Если продавец топлива Neste в начале октября на одной таллиннской заправке вывел на рынок дизельное топливо, полностью производящееся из отходов, то остальные сети заправок не торопятся или вообще не планируют подхватывать эту идею, пишет Postimees.
Neste продает на заправке, расположенной в Таллинне на Кадака-теэ, дизельное топливо на 100 процентов произведенное из возобновляемого сырья, цена за литр которого составляет 1,89 евро. Руководитель по логистике Olerex Прийт Пыллусте подтвердил, что и в этой компании думают о возможности, как вывести на топливный рынок альтернативные виды топлива, по ничего конкретного пока предложить не могут.
Пыллусте сомневается, что продажи нового дизельного топлива Neste сразу станут успешными. Он добавил, что хотя у него есть свой круг потребителей, нынешняя цена будет продолжать расти. По его словам, Olerex в большей степени вкладывается в просвещение эстонских клиентов: «На топливном рынке Эстонии для клиентов царит непонимание, какое топливо они получат на заправке – клиент не знает, что потреблять».
Эстонская альтернатива
Член правления Alexela Алан Вахт сказал, что в этой фирме в ближайшем будущем не планируют выводить на рынок такого топлива, а сосредоточены на проекте биометана, количество заправок которого в следующие три-пять лет должно увеличиться с нынешних 17 до 50.
Используемый Alexela биометан производится в Эстонии и его изготавливают из биоразлагающихся отходов, сточных вод, осадка сточных вод, отходов сельхоз происхождения и также биомассы различного происхождения. По оценке Вахта, в течение ближайших 10-20 лет газ станет для жителей Эстонии более дешевой альтернативой ископаемым моторным топливам.
Директор по продажам моторного топлива Circle K Раймо Вахтрик прокомментировал, что если у потребления чистого биотоплива возникнет видимый спрос, и потребитель посчитает цену приемлемой, то и Circle K готов подумать о том, чтобы принять такое топливо в использование. Но сейчас Circle K сосредоточен на принятии в использование биокомпонентов моторного топлива, произведенных из сырья второго поколения, – травы, отходов, кустарника – что, по словам Вахтрика, бережливее по отношению к окружающей среде, чем ископаемое топливо.
Электричество вместо топлива
Вахтрик указал и на развитие электромобилей, отметив, что хотя их более широкое распространение эффективно уменьшит выбросы углекислого газа, имеющаяся в Эстонии инфраструктура пока не подходит для более широкого их применения.
И все же он заверил, что электромобили – это будущее легковых автомобилей, и Circle K готовится к технологическому прорыву, что должно сделать электромобили более доступными для людей. Например, в начале нового года Circle K первым из продавцов топлива установит на своих заправках быстрые зарядки нового поколения IONITY, благодаря которым можно будет зарядить нужное для прохождение 100 километров электричество за три-пять минут. Первые быстрые зарядки появятся на заправках Circle K в Мярьямаа и Хяэдемеэсте, то есть у шоссе Таллинн-Пярну-Икла.
«На пунктах заправки электромобилей мы будем продавать только 100-процентную зеленую энергию», - сказал Вахтрик, который верит, что, как и в Скандинавии, и в Эстонии электромобили с течением времени будут все больше закрепляться.
Новое топливо
- Продавец топлива Neste начал продавать на таллиннской заправке, расположенной на Кадака-теэ, дизельное топливо, на 100 процентов произведенное из возобновляемого сырья. Цена за литр топлива MY Renewable составляет 1,89 евро.
- Топливо на 100 процентов произведено из отходов и остатков, и выпускает в воздух почти на 90 процентов меньше парниковых газов.
- В отличие от биодизеля в случае топлива MY Renewable нет опасности замерзания, поскольку оно выдерживает до 34 градусов мороза (у обычного топлива тот же показатель составляет 37 градусов мороза).
- Следующим Neste планирует начать продавать My Renewable в Тарту и в Пярну.