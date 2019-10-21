В Эстонии зафиксирован рост безработицы

В третьем квартале этого года в Эстонии в качестве безработных были зарегистрированы 31 487 человек, или 4,8 процента рабочей силы в возрасте от 16 лет до пенсионного возраста.
Как сообщила в понедельник Касса страхования от безработицы, в третьем квартале прошлого года соответствующий показатель составил 4,5 процента.
Больше всего выросло количество зарегистрированных безработных среди тех, чья работоспособность не снизилась.
В третьем квартале уровень зарегистрированной безработицы был выше всего в Ида-Вирумаа (9 процентов) и ниже всего - на Хийумаа (2,7 процента).
В течение третьего квартала было зарегистрировано 17 800 новых безработных. С помощью Касса страхования от безработицы в третьем квартале устроились на работу или занялись предпринимательством 11 800 человек (в том числе около 2500 человек с пониженной трудоспособностью.
В третьем квартале каждый день через Касса страхования от безработицы передавали более 4600 вакансий. Больше всего рабочих мест через кассу по безработице в третьем квартале предлагалось в секторе обслуживания и торговли, а также для неквалифицированных рабочих.
Использование возможностей программы Касса страхования от безработицы «Работайте и учитесь!» продолжает расти. В третьем квартале обучение по программе начали более чем в 3700 случаях, годом ранее тот же показатель был на одну тысячу меньше. В сентябре в рамках этой программы обучение прошли 1700 человек.
С помощью пособия на участие в уровневом обучении в третьем квартале было около 800 поступлений, годом ранее их было на 150 меньше. Показатели участия в обучении в этом году было одним из самых высоких за последние годы.