В Эстонии зафиксирован рост безработицы

Как сообщила в понедельник Касса страхования от безработицы, в третьем квартале прошлого года соответствующий показатель составил 4,5 процента.

Больше всего выросло количество зарегистрированных безработных среди тех, чья работоспособность не снизилась.

В третьем квартале уровень зарегистрированной безработицы был выше всего в Ида-Вирумаа (9 процентов) и ниже всего - на Хийумаа (2,7 процента).

В течение третьего квартала было зарегистрировано 17 800 новых безработных. С помощью Касса страхования от безработицы в третьем квартале устроились на работу или занялись предпринимательством 11 800 человек (в том числе около 2500 человек с пониженной трудоспособностью.

В третьем квартале каждый день через Касса страхования от безработицы передавали более 4600 вакансий. Больше всего рабочих мест через кассу по безработице в третьем квартале предлагалось в секторе обслуживания и торговли, а также для неквалифицированных рабочих.

Использование возможностей программы Касса страхования от безработицы «Работайте и учитесь!» продолжает расти. В третьем квартале обучение по программе начали более чем в 3700 случаях, годом ранее тот же показатель был на одну тысячу меньше. В сентябре в рамках этой программы обучение прошли 1700 человек.