Вы думали, нас обслуживают люди? В SEB работает более 150 роботов

В основном, роботы исполняют рутинные задачи 24 часа и 7 дней в неделю, например они занимаются регистрацией, контролем и администрированием данных. Роботами являются специально созданные программы для исполнения конкретных, четко ограниченных задач, которые работают днем и ночью в виртуальной среде на ограниченном пространстве банковских серверов. На сегодня в Прибалтийских отделениях SEB роботы исполняют работу примерно 5-6 работников.

«В SEB мы начали «принимать на работу» коллег – роботов в 2016 году. Для этого мы отобрали в сфере операций некоторые рутинные и монотонные функции, с которыми бы роботы справились так же хорошо или даже лучше, чем люди. С внедрением роботов в свои операции мы не потеряли ни одного рабочего места, но благодаря этому у работников появилось больше времени для анализа и развития услуг и эту работу роботы осуществить не в состоянии. Для людей эти изменения идут на пользу, так как работа становится более интересной, значимой и их роль в организации растет.

Так же как и роботы-пылесосы и роботы-косилки, роботы-банковские работники, готовые работать с утра до вечера в любой день недели, позволяют сберечь время людей и организации в целом», – прокомментировал член правления Айнар Леппанен.

Для того, чтобы роботизировать рутинную работу, в SEB создана специальная процедура, в которую привлечены как разработчики роботов, так и отделы, работа которых может быть роботизирована.