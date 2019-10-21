Возвращение легенды? Motorola представит собственный смартфон с гибким дисплеем 13 ноября

В феврале в компании, которая в настоящее время принадлежит китайской Lenovo, подтвердили информацию о планах выпустить такой смартфон, но не уточнили сроки его появления на рынке. Теперь же Motorola направила журналистам приглашения на презентацию смартфона, которая пройдет 13 ноября.

Как пишет CNet , приглашение на мероприятие, которое пройдет в Лос-Анджелесе, гласит, что компания намерена представить долгожданное "обновление иконы". На приложенном анимированном файле можно разглядеть силуэт смартфона RAZR V3, который "облачается" в новый костюм.

Ранее в Сеть попали рендеры устройства RAZR V4. Судя по изображениям, подлинность которых портал SlashLeaks оценил в 71%, дизайн будущего смартфона во многом копирует дизайн знаменитого предшественника. Помимо смартфона, на рендерах были изображены и аксессуары к нему, включая станцию беспроводной зарядки, а также коробка, выполненная в виде треугольной призмы.

Стоит отметить, что Motorola уже предпринимала попытки возродить линейку RAZR – в 2011 году компания в партнерстве с Verizon выпустила смартфон Droid RAZR, но внешне он не имел никакого сходства с популярной в середине 2000-х годов раскладушкой.