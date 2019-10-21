Возвращение легенды? Motorola представит собственный смартфон с гибким дисплеем 13 ноября

В январе этого года источники газеты The Wall Street Journal сообщили о планах компании Motorola заново выпустить легендарный смартфон-раскладушку RAZR V3 в виде смартфона с гибким дисплеем, пишет Newsru.com.
В феврале в компании, которая в настоящее время принадлежит китайской Lenovo, подтвердили информацию о планах выпустить такой смартфон, но не уточнили сроки его появления на рынке. Теперь же Motorola направила журналистам приглашения на презентацию смартфона, которая пройдет 13 ноября.
Как пишет CNet, приглашение на мероприятие, которое пройдет в Лос-Анджелесе, гласит, что компания намерена представить долгожданное "обновление иконы". На приложенном анимированном файле можно разглядеть силуэт смартфона RAZR V3, который "облачается" в новый костюм.
Ранее в Сеть попали рендеры устройства RAZR V4. Судя по изображениям, подлинность которых портал SlashLeaks оценил в 71%, дизайн будущего смартфона во многом копирует дизайн знаменитого предшественника. Помимо смартфона, на рендерах были изображены и аксессуары к нему, включая станцию беспроводной зарядки, а также коробка, выполненная в виде треугольной призмы.
Стоит отметить, что Motorola уже предпринимала попытки возродить линейку RAZR – в 2011 году компания в партнерстве с Verizon выпустила смартфон Droid RAZR, но внешне он не имел никакого сходства с популярной в середине 2000-х годов раскладушкой.
Собственные смартфоны с гибкими дисплеями в феврале этого года представили компании Samsung и Huawei. Смартфон Samsung Galaxy Fold должен был появиться в продаже еще в апреле, но в итоге он вышел на рынок только в сентябре, так как инженерам компании пришлось дорабатывать устройство из-за поломок тестовых образцов. Что же касается Huawei Mate X, то продажи этого смартфона еще не начались.
Motorola invite hints at rumored foldable Razr phone https://t.co/sh564goGtv pic.twitter.com/1uRdJfu7Cv— CNET (@CNET) 17 октября 2019 г.