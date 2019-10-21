Горько: Рафаэль Надаль женился на своей давней возлюбленной

На Мальорке состоялась свадьба 19-кратного чемпиона «Шлемов» Рафаэля Надаля и его подруги Марии Франциски Перелло, передает Sports.ru.
Надаль и Перелло встречались с 2005 года. На свадьбе, гостей которой попросили приходить без телефонов, ожидается король Хуан Карлос и королева София. Праздник состоялся в частном поместье La Fortaleza в городе Порт-де-Польенса, где снимали мини-сериал BBC «Ночной администратор».
Гостей попросили прийти на мероприятие без телефонов, местную полицию – не допустить использование дронов на время праздника. Весь персонал подписал соглашения о неразглашении.
Банкетное меню приготовили местный мишленовский повар Мака де Кастро и Кике Дакоста из Аликанте, обладатель трех звезд Мишлен.