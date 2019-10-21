Сб, 26.10.2019
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  • Не забудьте перевести часы: Эстония переходит на зимнее время

Не забудьте перевести часы: Эстония переходит на зимнее время

Перевод часов.

ФОТО: Toomas Huik/Postimees

Этой осенью Эстония перейдет на зимнее время в воскресенье, 27 октября, в 4:00 утра.

Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Таким образом, в отличие от перехода на летнее время, жители Эстонии смогут поспать на час дольше.

Напомним, что Европейский союз решил прекратить осуществляющийся каждую весну и осень перевод часов, однако государства должны сами решить, какое время оставить в качестве постоянного - зимнее или летнее. Эстония оказывается в сложной ситуации -  северный сосед Финляндия предпочитает зимнее время, в то время как южные соседи Латвия и Литва отдают предпочтение летнему, хотя все четыре государства находятся в одном часовом поясе.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас говорил, что переход на зимнее и летнее время сохранится до весны 2021 года, поскольку до этого страны ЕС не успеют договориться обо всех деталях прекращения перевода часов.

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