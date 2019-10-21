Банк: влияние России на эстонскую экономику уменьшилось

Как известно, в 2014 году российская экономика впала в рецессию, рубль резко упал, и одновременно российский спрос снизился. Против России были введены различные санкции, на которые она ответила контрсанкциями. Всё это оказало серьезное влияние на экономические отношения с нашим восточным соседом. Доля направляемых из Эстонии в Россию товаров и услуг в общем экспорте (2,6%) немного выросла в этом году, но она значительно ниже, чем в 2013 году (7,8%). В настоящее время Россия находится на 12-м месте среди торговых партнеров Эстонии. Хотя доля импорта в последние годы несколько возросла, в первой половине этого года она осталась примерно на том же уровне, что и в 2013 году. Прямые инвестиции Эстонии в Россию увеличились за последние пару лет, но их доля в общем объеме прямых иностранных инвестиций и соотношение с ВВП Эстонии (3% и 3,8% соответственно) меньше, чем в 2013 году. Количество российских туристов и их доля среди всех туристов, посещающих Эстонию, не достигает уровня 5-6-летней давности.

Список факторов, сдерживающих экономический рост нашего восточного соседа, очень велик

Экономика России за последние пять лет в среднем росла всего 0,5% в год. Список факторов, сдерживающих экономический рост нашего восточного соседа, очень велик: например, чрезмерная зависимость от нефтегазового сектора, низкая внутренняя конкуренция, низкая производительность, высокая доля государственного сектора в экономике, ухудшение демографической ситуации, санкции, большая теневая экономика и налоговое мошенничество. По оценкам Международного валютного фонда, самое негативное влияние на экономику России оказало падение цен на нефть. Влияние падения нефтяных цен и, как следствие, ослабление курса рубля, намного сильнее, чем влияние санкций. Однако санкции существенно изменили экономическую политику России и макроэкономические тенденции в стране. Сократились инвестиции в экономику из-за барьеров, препятствующих корпоративному финансированию.

Россия обладает приличными фискальными накоплениями

При этом у России низкий уровень государственного долга, имеется профицит государственного бюджета и накоплены крупные резервы. Торговый баланс и текущий счёт также находятся в профиците. Целью таких резервов и уменьшения обязательств является обеспечение способности российской экономики противостоять возможным внешним шокам. Кроме того, Россия с помощью нового фискального правила сократила зависимость рубля от нефтяных цен. Если прежде динамика обменного курса рубля (по отношению к доллару США) и ВВП России зависела от цены на нефть, то возросшая с начала прошлого года цена на нефть оказала на обменный курс рубля меньшее влияние. Россия пытается помешать укреплению рубля, чтобы его экспорт был более конкурентоспособным на внешних рынках.

Увеличение пенсионного возраста и новые инвестиции призваны поддерживать долгосрочный экономический рост

Россия в начале этого года провела вызвавшую большое недовольство пенсионную реформу, повысив пенсионный возраст на 5 лет. Хотя эта реформа увеличит численность работников, она позволит лишь частично смягчить сокращение численности населения трудоспособного возраста. Для предотвращения замедления экономического роста необходимо увеличивать производительность труда. Но рост производительности сдерживается относительно низким уровнем инвестиций России по отношению к ВВП. С целью повышения уровня инвестиций, страна запустила многолетнюю инвестиционную программу стоимостью 390 миллиардов долларов США. Эта мера, по мнению властей, должна повысить производительность и улучшить рост экономики. К сожалению, реализация этой программы уже отстаёт от графика.

Ожидается, что в следующем году экономический рост в России немного восстановится