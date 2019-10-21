Для авиасообщения с Сааремаа запретили использовать самолеты старше 20 лет

В условия конкурса по поиску авиакомпании для обслуживания маршрута Таллинн-Курессааре добавлено положение, исключающее возможность использования на линии самолетов, выпущенных более 20 лет назад.
Условия конкурса были изменены Департаментом шоссейных дорог по просьбе старейшины Саареской волости Мадиса Калласа, которого поддержал министр экономики Таави Аас, пишет Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.
Каллас обосновал запрос тем, что на самолетах старше 20 лет невозможно добиться существенного повышения качества обслуживания пассажиров.
Из-за изменения условий конкурса срок подачи предложений сдвинулся на месяц до 20 декабря.