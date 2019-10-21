Для авиасообщения с Сааремаа запретили использовать самолеты старше 20 лет

Сейчас сообщение между Таллинном и Сааремаа обеспечивает Transaviabaltika.

В условия конкурса по поиску авиакомпании для обслуживания маршрута Таллинн-Курессааре добавлено положение, исключающее возможность использования на линии самолетов, выпущенных более 20 лет назад.