В Египте археологи нашли 30 отлично сохранившихся саркофагов. Два из них они вскрыли

По подсчетам археологов, саркофаги сделаны около 3000 лет назад, однако яркая роспись на них настолько хорошо сохранилась, что легко распознать изображенные египетские божества и иероглифы.

Когда саркофаги были обнаружены, они располагались на двух ярусах - 18 саркофагов на верхнем и 12 на нижнем. Всего в них мумии 23 взрослых мужчин, пять женщин и двух детей, выяснили исследователи, отметив, что все саркофаги необычайно ярко украшены и невероятно хорошо сохранились.

Во время пресс-конференции археологи открыли два саркофага, в одном из которых была мумия мужчины, а во втором - женщины.

Галерея: археологи отрывают найденные в Египте саркофаги

Обе мумии оказались в отличном состоянии. Даже ткань, в которую мумии были завернуты, оказалась полностью нетронутой и прикрывала все части тел мумий.

Отмечается, что археологические раскопки продолжаются. Также исследователям еще предстоит расшифровать иероглифы и роспись на саркофагах. Результаты исследования могут показать, кем были эти захороненные люди, почему они захоронены вместе и как они жили.