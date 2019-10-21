Пн, 21.10.2019
Любые договоры с Россией, особенно в ситуации, когда Россия подчеркивает, что она не является одной из сторон конфликта, просто говорят о том, что российской дипломатии удалось навязать свою волю. Марко Михкельсон
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • В Египте археологи нашли 30 отлично сохранившихся саркофагов. Два из них они вскрыли

В Египте археологи нашли 30 отлично сохранившихся саркофагов. Два из них они вскрыли
Фото!

1

ФОТО: EPA/Scanpix

​Вблизи египетского города Луксор археологи обнаружили тридцать деревянных саркофагов времен XVIII династии фараонов (1550-1292 годы до н. э.), сообщило на пресс-конференции Министерство древностей Египта.

По подсчетам археологов, саркофаги сделаны около 3000 лет назад, однако яркая роспись на них настолько хорошо сохранилась, что легко распознать изображенные египетские божества и иероглифы.

Когда саркофаги были обнаружены, они располагались на двух ярусах - 18 саркофагов на верхнем и 12 на нижнем. Всего в них мумии 23 взрослых мужчин, пять женщин и двух детей, выяснили исследователи, отметив, что все саркофаги необычайно ярко украшены и невероятно хорошо сохранились. 

Во время пресс-конференции археологи открыли два саркофага, в одном из которых была мумия мужчины, а во втором - женщины.

Галерея: археологи отрывают найденные в Египте саркофаги 

Обе мумии оказались в отличном состоянии. Даже ткань, в которую мумии были завернуты, оказалась полностью нетронутой и прикрывала все части тел мумий.

Отмечается, что археологические раскопки продолжаются. Также исследователям еще предстоит расшифровать иероглифы и роспись на саркофагах. Результаты исследования могут показать, кем были эти захороненные люди, почему они захоронены вместе и как они жили. 

В заявлении Министерства древностей Египта говорится, что эта находка археологов - одна из самых крупных и одна из самых важных за последние годы.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ