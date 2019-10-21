Нарушал каждый второй: появление камеры слежения за скоростью взбудоражило жителей города

«Для Выру это довольно печальный результат», - сообщил патрульный полицейский Юго-Восточного отела полиции Кевин Кеэров. И если не первый взгляд может показаться, что 22 нарушения — это не так и много, но речь идет о дороге, где максимально разрешенная скорость составляет 30 км/ч. Самое печальное, что скорость превышал практически каждый второй водитель.

Больше всех отличился водитель Audi, который промчался мимо фоторадара на скорости в 53 км/ч. И если обычно за такое нарушение водитель получил бы по почте штраф в размере 51 евро, то в этот раз ему повезло, поскольку камера работала в тестовом режиме. Полицейские лишь погрозили водителю пальцем. Но в ближайшее время тестовый период будет завершен, поэтому водители начнут получать реальные штрафы.

По словам старшего инспектора Кевина Кеэрова, если на других улицах города фиксировали около 10 нарушений в час, то ситуацию на улице Кеса можно назвать аномальной, поскольку 22 нарушителя в час — это перебор.

Полицейские сообщили, что проезжавшие мимо камеры люди были сильно удивлены. Красная вспышка положительным образом влияла на поведение водителей — моментально начинали соблюдать скоростной режим, а некоторые даже останавливались. Так, проехавшая мимо фоторадара и заметившая красную вспышку женщина остановилась у автомобиля полиции и принесла извинения. Стражи правопорядка призвали ее чаще поглядывать на спидометр.

В то же время пожилые водители при виде красной вспышки только ухмылялись и продолжали движение. Были и те, кто просто не замечал камеры слежения за скоростью.