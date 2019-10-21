Африканка пыталась попасть в Эстонию по недействительным документам, но попалась

Департамент полиции и погранохраны сообщает, что 19 октября из Хельсинки в порт Таллинна прибыла гражданка Республики Гана (Западная Африка) 1998 года рождения. На пограничном пункте она предъявила таможенникам недействительный вид на жительство Италии и удостоверение личности, которое нельзя использовать для путешествия за границу.