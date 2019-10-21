Пн, 21.10.2019
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  • Африканка пыталась попасть в Эстонию по недействительным документам, но попалась

Африканка пыталась попасть в Эстонию по недействительным документам, но попалась

Паспортный контроль.

ФОТО: Toomas Huik

Полицейские были вынуждены оштрафовать гражданку Ганы и сделать ей предписание покинуть страну, поскольку женщина не имела при себе действительных документов для въезда в страну. 

Департамент полиции и погранохраны сообщает, что 19 октября из Хельсинки в порт Таллинна прибыла гражданка Республики Гана (Западная Африка) 1998 года рождения. На пограничном пункте она предъявила таможенникам недействительный вид на жительство Италии и удостоверение личности, которое нельзя использовать для путешествия за границу. 

Женщине назначили штраф и сделали предписание покинуть страну в течение семи дней. 

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