Африканка пыталась попасть в Эстонию по недействительным документам, но попалась

Полицейские были вынуждены оштрафовать гражданку Ганы и сделать ей предписание покинуть страну, поскольку женщина не имела при себе действительных документов для въезда в страну.
Департамент полиции и погранохраны сообщает, что 19 октября из Хельсинки в порт Таллинна прибыла гражданка Республики Гана (Западная Африка) 1998 года рождения. На пограничном пункте она предъявила таможенникам недействительный вид на жительство Италии и удостоверение личности, которое нельзя использовать для путешествия за границу.
Женщине назначили штраф и сделали предписание покинуть страну в течение семи дней.