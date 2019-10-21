Эстонская полиция поймала неуловимого злоумышленника, прятавшего лицо под капюшоном

По словам руководителя пярнуского участка Юллара Кютта, полиция задержала нарушителя благодаря сообщению свидетеля и быстрой и слаженной работе полиции. «Полиция немедленно отреагировала на сообщение и задержала злоумышленника. На этом этапе я хотел бы поблагодарить бдительного гражданина, который сообщил в полицию о своих подозрениях », - отметил Кютт.

Кютт подчеркнул, что наличие камер видеонаблюдения чрезвычайно полезно в таких случаях. «Таким образом полиция удается намного быстрее установить личность преступника. Мужчина, проколовший шину на улице Карья, пытался скрыться под темным капюшоном, но был опознан по записи камеры наблюдения», - сказал он.