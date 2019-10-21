Эстонская полиция поймала неуловимого злоумышленника, прятавшего лицо под капюшоном

Благодаря оперативной работе полиции и помощи жителя города удалось задержать 58-летнего мужчину, проколовшего шину на парковке в Пярну на улице Карья. За этот проступок суд приговорил его к 20 суткам ареста, передает Pärnu Postimees.
По словам руководителя пярнуского участка Юллара Кютта, полиция задержала нарушителя благодаря сообщению свидетеля и быстрой и слаженной работе полиции. «Полиция немедленно отреагировала на сообщение и задержала злоумышленника. На этом этапе я хотел бы поблагодарить бдительного гражданина, который сообщил в полицию о своих подозрениях », - отметил Кютт.
Кютт подчеркнул, что наличие камер видеонаблюдения чрезвычайно полезно в таких случаях. «Таким образом полиция удается намного быстрее установить личность преступника. Мужчина, проколовший шину на улице Карья, пытался скрыться под темным капюшоном, но был опознан по записи камеры наблюдения», - сказал он.
Причастен ли он к другим таким же случаям в Пярну, по словам Кютта, будет установлено в ходе производства.