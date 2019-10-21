Исследование рынка труда: жители Эстонии люто ненавидят свое начальство или берут пример?

В этот раз приняли участие 924 человека, 84% из которых имеют работу и 42% из которых работают в одной компании уже три года или более.

По результатам опроса, 50% населения довольно расположением своей работы, 45% довольно своими коллегами и столько же ценят вызовы, который подкидывает им работа.

«Каждый как член команды несет ответственность, чтобы он сам и окружающие люди чувствовали себя хорошо и своевременно реагировали на раздражители, а не оставляли их укореняться ни в себе, ни в окружающих. Я верю, что ключом является радикальная, но заботливая честность, которая подразумевает желание что-то решить, а не навредить», – пояснила маркетинг-менеджер CV-Online Марис Вийрес.

Почти 30% респондетов чувствуют себя плохо на своей работе. 15% надеются, что всё наладится и станет легче, и еще 13% смело говорят, что они совсем не на своем месте. Ранее проведенный опрос также показывал, что 34% людей выбирают работу, которая по разным причинам не подходит им (нехватка квалификации, компетенции или противоречие с ценностями фирмы).

Респонденты отмечают, что им тяжело справиться с изменениями в организации (смена коллектива, новые задачи, изменения структур и т.п.). Многие также отметили, что испытывают усталость из-за отсутствия развития на работе.

Только 10% ответивших оценили своих начальников, как примеры для подражания. Приятно осознавать, что уже четверти все же нравится их начальник. К сожалению, только у 15% респондетов на работе принято благодарить за проделанную работу. Почти четверть (22%) отмечают, что видят себя в будущем на работе в данной компании, что точно дает сигнал начальству более серьезно заботиться о своих сотрудниках.

Некоторые цифры не изменились с прошлого года. Например всё так же каждый второй просматривал объявления о работе за последние 30 дней, что подтверждает не утихшие волнения рынка труда. Только 32% человек заявило, что довольны своей работой и не оглядываются вокруг в поиске другой.