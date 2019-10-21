Концерн Hyundai разработал круиз-контроль с искусственным интеллектом

В аббревиатуре SCC-ML зашифрованы две ключевые технологии: Smart Cruise Control — уже ставший привычным активный круиз-контроль, — и Machine Learning — машинное обучение, пишет Motor. В отличие от обычных ассистентов движения новая система не только поддерживает дистанцию до впереди идущего автомобиля и заданную скорость, но и способна обучаться на примере действий водителя.

Для этого фронтальная камера и радар постоянно собирают информацию о характере движения и передают ее на центральный компьютер. Вычислительная платформа с искусственным интеллектом анализирует потоки данных и составляет поведенческие сценарии: учитывается дистанция до другого автомобиля, время реакций на смену дорожных условий и скорость. Основываясь на этих и других входных параметрах, SCC-ML создает до 10 тысяч шаблонов, которые позволяют адаптировать круиз-контроль к любой ситуации. При этом потенциально опасные в системе не сохраняются.

Например, SCC-ML распознает, что автомобиль движения в горском потоке, поэтому сокращает дистанцию до впереди идущей машины; на шоссе с ростом скорости расстояние будет увеличиваться. В сочетании с ассистентом движения по автомагистралям, который помогает при перестроениях, новая система обеспечивает Level 2.5-автономность по классификации SAE, то есть представляет собой улучшенный вариант обычного круиз-контроля.