Картина дня: агрессивный ребенок в классе, несостоявшаяся революция дизельного топлива и зарплата в конверте

Агрессивный ребенок в классе: ученики страдают, а у руководства школы руки коротки

Урмас – не самый обычный ученик шестого класса: у него нарушения поведения, поэтому раньше он находился на индивидуальном обучении. Это означает, что он учился не вместе с другими, а наедине с учителем. Читать далее...

Не забудьте перевести часы: на этой неделе Эстония переходит на зимнее время

Этой осенью Эстония перейдет на зимнее время в воскресенье, 27 октября, в 4.00 утра. Читать далее...

Полсотни человек добровольно признались, что получали зарплату в конверте

При заполнении налоговой декларации немногим более полусотни человек честно ответили, что получали зарплату в конверте частично, либо в полном объеме. Читать далее...

Более 260 резервистов не явлись на внезапные учения "Шип": им грозит крупный штраф

В воскресенье, 20 октября, вечером завершились объявленные 15 и 16 октября внезапные учебные сборы резервистов "Шип - 2019", в которых приняло участие почти полторы тысячи человек. Читать далее...

Банк: влияние России на эстонскую экономику уменьшилось

Тыну Мертсина, главный экономист Swedbank, считает, что влияние России на эстонскую экономику за последние шесть лет уменьшилось. В настоящее время Россия находится на 12-м месте среди торговых партнеров Эстонии. Читать далее...

Революции дизельного топлива не случилось

Если продавец топлива Neste в начале октября на одной таллиннской заправке вывел на рынок дизельное топливо, полностью производящееся из отходов, то остальные сети заправок не торопятся или вообще не планируют подхватывать эту идею. Читать далее...

Галерея: так будет выглядеть квартал Каларанна, на строительство которого уйдет 40 миллионов евро

Nordecon AS и OÜ Kalaranna Kvartal, дочернее предприятие AS Pro Kapital Grupp, подписали соглашение на проектирование и строительство первых двух этапов квартала Каларанна. На территории, расположенной по адресу Каларанна, 8 в Таллинне, будет возведено восемь зданий с 240 квартирами, коммерческими помещениями и подземной парковкой. Читать далее...

В Эстонии зафиксирован рост безработицы

В третьем квартале этого года в Эстонии в качестве безработных были зарегистрированы 31 487 человек, или 4,8 процента рабочей силы в возрасте от 16 лет до пенсионного возраста. Читать далее...

Для авиасообщения с Сааремаа запретили использовать самолеты старше 20 лет

В условия конкурса по поиску авиакомпании для обслуживания маршрута Таллинн-Курессааре добавлено положение, исключающее возможность использования на линии самолетов, выпущенных более 20 лет назад. Читать далее...

Сбой на стратегических ядерных учениях «Гром-2019»: Путин не смог запустить устаревшую ракету

Во время стратегического командно-штабного учения «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к Минобороны. Читать далее...

Эстонская полиция поймала неуловимого злоумышленника, прятавшего лицо под капюшоном

Благодаря оперативной работы полиции и помощи внимательного жителя города удалось задержать 58-летнего мужчину, проколовшего шину на парковке в Пярну на улице Карья. За этот проступок суд приговорил его к 20 суткам ареста. Читать далее...

В Египте археологи нашли 30 отлично сохранившихся саркофагов. Два из них они вскрыли