Купленного за рекордные деньги игрока клуба АПЛ поймали пьяным за рулем

Инцидент произошел утром в пятницу, 18 октября. Игрок сел за руль после вечеринки, которая проходила в Западном Йоркшире. Футболист предстанет перед судом 6 ноября. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения шотландцу грозят штраф, лишение водительских прав и тюремное заключение на срок до шести месяцев.

23-летний Макберни перешел в «Шеффилд» из «Суонси» летом этого года. Трансфер стал рекордным для клуба — за форварда «клинки» заплатили 20 миллионов фунтов стерлингов (23,2 миллиона евро).