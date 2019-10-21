Пн, 21.10.2019
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  • На кухне частного дома найден труп: предполагаемый убийца взят под стражу

На кухне частного дома найден труп: предполагаемый убийца взят под стражу

Окровавленный нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: Caro / Ramesh Amruth / Caro / Ramesh Amruth

В субботу утром на кухне частного дома, расположенного в волости Винни в Ляэне-Вирумаа, был найден труп мужчины с признаками насилия.

«В серьезных случаях немедленное реагирование имеет большое значение, как произошло и в этот раз. Мы сразу же стали собирать необходимые материалы с места происшествия и в тот же день задержали подозреваемого 46-летнего мужчину», - сказал глава службы профилактики и ведения производства Раквереского отделения полиции Йоэль Алла.

Согласно первоначальным данным, подозреваемый избил 54-летнего мужчину, который скончался в результате побоев на месте происшествия.

«Согласно собранным к настоящему моменту доказательствам, ранее подозреваемый проявлял жестокость. Вируский уездный суд согласился с прокуратурой, что во избежание новых преступлений и гарантии уголовного производства легкие превентивные меры больше невозможны и поэтому нужно незамедлительно арестовать мужчину», - объяснила помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Тийна Виру.

В воскресенье прокуратура ходатайствовала об аресте 46-летнего убийцы, с разрешения суда его взяли под стражу на два месяца.

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