Форум в Бресте: потепление климата, инвазивные виды и прочие прелести Мирового океана

Ноан Тара ФОТО: CJ Kask

Последний доклад форума прочитал доктор морской биологии Ноан Ле Беско, представлявший Tara Ocean Foundation. Он с 2007 года связан с арктическим проектом Tara, именно тогда мы впервые встретились с ним. На форуме он представил очень хороший обзор того, какими проектами фонд занимался за все это время. Миссия Tara по изучению и защите океанов началась в 2006 году, когда судно замерзло в Северном Ледовитом океане и полтора года дрейфовало во льдах. В рамках Международного полярного года было собрано множество данных о сравнительно малоизученной Арктике, где потепление климата тоже происходит достаточно быстро. На основании этих данных до сих пор публикуют важные научные статьи.

Дело продолжил трехлетний проект Tara Oceans. Судно обошло вокруг света по всем океанам, собрало множество проб планктона, исследовало различные экосистемы в изменяющемся климате и окисляющемся океане. Планктон – это жизнь океана и база разнообразия морских экосистем. В то же время коралловые рифы составляют очень богатую экосистему и крайне важный ареал обитания в океане. Это своего рода леса Амазонки в мировом океане. В проекте Tara Oceans приняло участие в общей сложности 150 ученых со всего мира, его результаты широко представлены в лучших научных журналах всего мира.

В ходе проектов Tara Ноан собирал и анализировал пробы, взятые в море, и активно разрабатывал новые технологические решения в качестве инженера. Одним из проектов, которые он возглавляет сам, является Plankton Planet. Я попросил его рассказать об этом.

Проблема состоит в том, что организация специальных исследовательских экспедиций очень дорога и требует времени, поэтому это не самое экологичное мероприятие. А мировой океан огромен, и в основном удается исследовать лишь малую его часть. В то же время состояние его экологии довольно быстро ухудшается, и многие виды исчезают прежде, чем мы успеваем их обнаружить и исследовать. Наши знания об океане сравнительно невелики. Чтобы восполнить этот пробел, было разработано решение, как привлечь к научным исследованиям обычных граждан. Цель проекта – снабдить яхты хозяев, выразивших свое на то желание, комплектом для сбора планктона и обучить их пользоваться оборудованием, а также хранить и отправлять пробы.

Любителей парусных путешествий в мире хватает и с привлечением их в науку можно будет собрать больше данных и улучшить знания. Это своего рода гражданская наука. Необходимый комплект Ноан обещал выдать и команде «Адмирала Беллинсгаузена», чтобы и мы могли собирать пробы планктона. В заключение мы узнали кое-что о ведущемся сейчас проекте Tara, в ходе которого анализируется пластиковое загрязнение морей, окружающих Европу, а также связи между микропластиком и морским биологическим разнообразием видов. Пробы берутся неподалеку от устья рек, поскольку, как известно проблема существует в море, но ее источник и решения находятся на материке.

Думаю, и команда «Адмирала» почерпнула из доклада Ноана много поучительного, поскольку работники фонда Tara Oceans – профессионалы, которые умело привлекли к делу лучших экспертов. Открытость для сотрудничества и способность к обучению здесь очень важны. Климатический и океанологический форум подвел итог серии мероприятий «Адмирала Беллинсгаузена» в европейских портах. Теперь команда может сосредоточиться на пересечении Атлантики, а оттуда уже недалеко и до пролива Дрейка и Антарктиды. В заключение следует сказать слова благодарности посольствам, оказавшим неоценимую помощь в организации мероприятий, посольству Эстонии в Париже и посольству Франции в Таллинне. Также свою помощь оказали мэрия Бреста, а спонсором форума стала Vestman Grupp.