Форум в Бресте: потепление климата, инвазивные виды и прочие прелести Мирового океана

О полярном форуме, организованном в честь адмирала Беллинсгаузена в Бресте, рассказывает его модератор Тимо Пало.
10 сентября экспедиционное судно «Адмирал Беллинсгаузен» на пути в Антарктиду зашло во французский порт Брест. Хотя сам мореплаватель, двести лет назад открывший южный материк, ни разу не останавливался во Франции, у нас была причина для остановки. Мы избрали Брест, расположенный на выдающейся в океан оконечности земли, местом для проведения своего последнего форума.
Здесь мы хотели поговорить на самую серьезную и актуальную тему: изменение климата и влияние интенсивной человеческой деятельности на экологическое состояние мирового океана. Именно обсуждение и осознание это проблемы и является одной из главных целей экспедиции «Адмирала», и французский Брест как нельзя лучше годился для этой цели. С одной стороны, Франция – одна из передовых стран, наиболее активно занимающихся проблемой изменения климата и захвативших в этом смысле лидерство в Евросоюзе. С другой, в проведение этого форума внес свой вклад основанный французским модным дизайнером Этьеном Буржуа фонд по охране окружающей среды Tara Ocean Foundation, который сосредоточен именно на исследовании океанов и связанных с ними экологических проблемах.
Деятельность всего фонда сосредоточена вокруг экспедиционной шхуны Tara, построенной когда-то для парусных путешествий в полярные моря. На сегодняшний день у фонда есть почти 15-летний опыт научных исследований и экспедиций, и оно выросло в крупнейший фонд, созданный по частной инициативе для защиты и исследований океана. Tara Ocean Foundation является долгосрочным партнером экологической программы ООН UNEP. Судно является своего рода плавучей лабораторией.
К нашей антарктической экспедиции, судну и форуму в Бресте испытывали живейший интерес, в мероприятии активно участвовала и мэрия. Хотя сам форум занял около трех часов, весь день с самого утра был наполнен интересными визитами и встречами. В Брест прибыл и посол Эстонской Республики во Франции Клайд Кулль, который сопровождал нас на протяжении всего дня.
Самым интересным моментом стало посещение аквариума. Он занимает 9000 квадратных метров и абсолютно уникален для Европы. Здесь можно увидеть более тысячи видов, населяющих мировой океан. Но у нас было время лишь на посещение полярного павильона. Там можно было повстречать и виды из Антарктиды (например, пингвинов трех видов), и арктических тюленей. Даже если ты уже видел большинство этих животных в дикой природе, очень интересно наблюдать за их поведением и движением под водой так близко. Океанополис – без сомнения, то место, которое заслуживает посещения в Бресте.
Перед тем как отправиться на форум, мы заехали в мэрию, где мэр лично поприветствовал нас. Мы узнали кое-что из истории города и его настоящего. Хотя поселения в этом районе появились давно, а первая крепость была построена здесь римлянами еще в III веке, современная застройка и облик города сравнительно новы.
Для Бреста оказались роковыми Вторая мировая война и решение немцев построить здесь, в хорошо защищенной акватории, базу для подводных лодок. Пытаясь ее уничтожить, союзники своей бомбардировкой практически сровняли город с землей. Поэтому нынешний Брест практически полностью был построен после войны. Старейшее строение в городе - прибрежная крепость Château de Brest, насчитывающая почти два тысячелетия и неоднократно перестраивавшаяся. Сегодня там расположены и морской музей, и французский флот, которые по-дружески делят здание и территорию.
Форум проходил в недавно отремонтированном бывшем здании судостроительного завода на другом берегу реки Пенфельд, протекающей через Брест. Ныне в здании находится мультифункциональный центр Ateliers des Capucins, где можно найти разные возможности проведения досуга. По своей сути он очень похож на наш Теллискиви.
Как уже стало традицией, в качестве введения мы сделали обзор проекта «Антарктика 200» и экспедиции «Адмирала Беллинсгаузена» в Антарктиду. Мы затронули и исторический аспект, и причины, по которым мы повторяем это 200 лет спустя. Одна из важнейших причин одновременно стала и темой форума: климат и экологическое состояние мирового океана сегодня далеко не те, что двести лет назад, когда Беллинсгаузен пустился к берегам южного материка.
Форум открывала своим докладом д-р Аннела Ангер-Краави из Кембриджского университета. Она является экспертом по климатическим и экополитическим аспектам изменений климата. Много лет она работала заместителем председателя в учреждении, дававшем научные и технологические консультации Рамочной конвенции по изменениям климата ООН (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC). Также она была переговорщиком UNFCCC от Евросоюза. Аннела благодаря своей работе имеет прекрасное представление о том, что происходит с климатической политикой.
Наука о климате и изменения климата, которые были когда-то исключительно экологической темой, на сегодняшний день затрагивают практически все области жизни и стали глобальным явлением, касающимся каждого. В то же время становится все больше мнений и верований о климате, за которыми научные факты зачастую отходят на второй план. Обзорный доклад Аннелы, таким образом, оказался как нельзя более уместным. Он был построен на трех простых вопросах: где мы сейчас находимся, куда хотим прийти и как туда прийти.
Хотя сегодня мы уже зашли так далеко, что с экономической точки зрения изменения климата уже не просто большая задача, но и своего рода возможность для резкого скачка в развитии и ускорения роста экономики, в докладе Аннелы все же прозвучало, что наши цели и нынешняя реальность, т.е. темпы продвижения, никак не совпадают. Мы сильно отстаем от графика, и окошко, в котором мы могли бы наверстать упущенное, т.е. удержать потепление на уровне 2 или 1,5 градусов по Цельсию по сравнению с временами до промышленной революции, начинает закрываться. Время, оставшееся для сокращения выбросов, быстро сокращается и все сложнее становится реализовать задуманное. Чтобы выполнить Парижское соглашение, к 2030 году необходимо сократить вполовину нынешние выбросы.
По мнению Аннелы, рынок не в состоянии самостоятельно справиться с проблемой изменения климата, даже если бы государства создали для этого необходимого систему законов и ввели правильные регуляции. Это просто заняло бы слишком много времени, которого у нас нет. Движение экономики и промышленности к углеводородной нейтральности, по ее мнению, необходимо ускорить с помощью инвестиций.
Многие новые технологии стоят за своего рода плотиной, ожидая, пока будет достигнута критическая масса, которая позволила бы цене производства упасть настолько, что они смогли бы конкурировать на рынке и, таким образом, стали бы более доступными и применимыми. Как прозвучало в докладе, весь объем дополнительных инвестиций в переход на экономику и промышленность с более низкими выбросами CO2 составляет 0,1% от глобального ВВП. Наиболее эффективный способ перехода – сделать потребительские привычки менее энергозатратными и развивать технологии с небольшими выбросами.
Занятие изменениями климата – всегда двустороннее. Можно постоянно заниматься последствиями или инвестировать эту сумму в профилактику последствий. Например, можно покрыть расходы, сопутствующие смягчению климатических изменений только за счет средств, которые будут сэкономлены в результате этого на медицине.
Следующие два докладчика сосредоточились уже на знаниях и проблемах, связанных с морем и морских климатических изменениях. Первым выступил с докладом д-р Йонне Котта, морской биолог из Эстонского морского института Тартуского университета. Йонне исследовал в основном ареал обитания различных видов и его изменения в результате потепления климата и вторжения новых видов. При изучении морских экосистем Йонне использовал и непосредственные наблюдения, и измерения, и моделирование различных климатических сценариев. В результате международных проектов сотрудничества сфера исследования охватила не только Балтийское море, но и полярные моря.
Из летописи Балтийского моря с 1966 года можно вычитать, что в эстонских прибрежных водах происходили различные изменения. С течением времени они усугублялись. Новые инвазивные виды очень агрессивны и вызывают множество изменений среды обитания. В Балтийском море таким новым видом является, например, краб Харриса (Rhithropanopeus harrisii) или бычок-кругляк. Сюда они предположительно попали вместе с балластной водой судов.
Зачастую изменения ареала, сопутствующие приходу новых видов, не подходят для местных коренных обитателей. С приходом краба Харриса уменьшилась и биомасса беспозвоночных и разнообразие видов.
Одной из наиболее быстро меняющихся под влиянием климатических изменений остается окружающая среда Арктики. Этой экосистеме и без того угрожает опасность, поскольку организмы специфически приспосабливаются к выживанию в экстремальных условиях. В то же время предел выносливости и граница, после которой начинаются необратимые повреждения или уничтожение, могут быть очень разлными. Исчезновение ареала обитаний увеличилось и в Южном океане. А Антарктида – крайне важная продуктивная часть мирового океана, и происходящее там сильно влияет и на мировой океан в целом. Появились в Антарктиде и чужие виды, которые не смогли бы там существовать, если бы вода не стала теплее. От этого, по словам Йонне, возникают совершенно новые сообщества. Не остался неупомянутым и тот факт, что на самом деле мы еще очень мало знаем о происходящем в океанах, и это несколько пугает.
Вызвало интерес слушателей представленное Йонне приложение, помогающее оценить влияние на окружающую среду при планировании морского пространства. Приложение комбинирует различные имеющиеся природные ценности и введенные пользователем данные о влиянии человека или другом подобном факторе стресса в местном пространстве. В результате приложение высчитывает общее влияние на местную экосистему.
Последний доклад форума прочитал доктор морской биологии Ноан Ле Беско, представлявший Tara Ocean Foundation. Он с 2007 года связан с арктическим проектом Tara, именно тогда мы впервые встретились с ним. На форуме он представил очень хороший обзор того, какими проектами фонд занимался за все это время. Миссия Tara по изучению и защите океанов началась в 2006 году, когда судно замерзло в Северном Ледовитом океане и полтора года дрейфовало во льдах. В рамках Международного полярного года было собрано множество данных о сравнительно малоизученной Арктике, где потепление климата тоже происходит достаточно быстро. На основании этих данных до сих пор публикуют важные научные статьи.
Дело продолжил трехлетний проект Tara Oceans. Судно обошло вокруг света по всем океанам, собрало множество проб планктона, исследовало различные экосистемы в изменяющемся климате и окисляющемся океане. Планктон – это жизнь океана и база разнообразия морских экосистем. В то же время коралловые рифы составляют очень богатую экосистему и крайне важный ареал обитания в океане. Это своего рода леса Амазонки в мировом океане. В проекте Tara Oceans приняло участие в общей сложности 150 ученых со всего мира, его результаты широко представлены в лучших научных журналах всего мира.
В ходе проектов Tara Ноан собирал и анализировал пробы, взятые в море, и активно разрабатывал новые технологические решения в качестве инженера. Одним из проектов, которые он возглавляет сам, является Plankton Planet. Я попросил его рассказать об этом.
Проблема состоит в том, что организация специальных исследовательских экспедиций очень дорога и требует времени, поэтому это не самое экологичное мероприятие. А мировой океан огромен, и в основном удается исследовать лишь малую его часть. В то же время состояние его экологии довольно быстро ухудшается, и многие виды исчезают прежде, чем мы успеваем их обнаружить и исследовать. Наши знания об океане сравнительно невелики. Чтобы восполнить этот пробел, было разработано решение, как привлечь к научным исследованиям обычных граждан. Цель проекта – снабдить яхты хозяев, выразивших свое на то желание, комплектом для сбора планктона и обучить их пользоваться оборудованием, а также хранить и отправлять пробы.
Любителей парусных путешествий в мире хватает и с привлечением их в науку можно будет собрать больше данных и улучшить знания. Это своего рода гражданская наука. Необходимый комплект Ноан обещал выдать и команде «Адмирала Беллинсгаузена», чтобы и мы могли собирать пробы планктона. В заключение мы узнали кое-что о ведущемся сейчас проекте Tara, в ходе которого анализируется пластиковое загрязнение морей, окружающих Европу, а также связи между микропластиком и морским биологическим разнообразием видов. Пробы берутся неподалеку от устья рек, поскольку, как известно проблема существует в море, но ее источник и решения находятся на материке.
Думаю, и команда «Адмирала» почерпнула из доклада Ноана много поучительного, поскольку работники фонда Tara Oceans – профессионалы, которые умело привлекли к делу лучших экспертов. Открытость для сотрудничества и способность к обучению здесь очень важны. Климатический и океанологический форум подвел итог серии мероприятий «Адмирала Беллинсгаузена» в европейских портах. Теперь команда может сосредоточиться на пересечении Атлантики, а оттуда уже недалеко и до пролива Дрейка и Антарктиды. В заключение следует сказать слова благодарности посольствам, оказавшим неоценимую помощь в организации мероприятий, посольству Эстонии в Париже и посольству Франции в Таллинне. Также свою помощь оказали мэрия Бреста, а спонсором форума стала Vestman Grupp.