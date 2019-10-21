Налоговые дебаты набирают обороты: Сийм Каллас и Андрей Коробейник сократили бы социальный налог

Так, например, в данном газете Lääne Elu интервью вице-спикер парламента Сийм Каллас (Партия реформ) признал, что тема налогов действительно заслуживает обсуждения: «Первый пункт – трансграничные темы: обложение налогами Google, Amazon и интернета в целом». Он добавил, что большим вопросом является реформа социального налога, поскольку общество не готово брать деньги для пенсий и Больничной кассы откуда-то еще.

«В Дании социального налога нет, но есть более высокий подоходный налог. Это тема для обсуждений. Доходы от налогов местных самоуправлений нуждаются в корректировке», - продолжил Каллас. По его словам, большая часть состоятельных людей получают в своих фирмах минималку, а отдельные личности вообще не платят подоходный налог: «Их доходами являются дивиденды, а подоходный налог не поступает в самоуправление. От экономической деятельности что-то могло бы поступать и в кассу самоуправления, тогда у него был бы интерес».

У Центристской партии такие же мысли

Бывший член Партии реформ, входящий сейчас в Центристскую партию предприниматель Андрей Коробейник объяснил сегодня утром в радиопередаче Äripäev, что в Эстонии слишком высокие налоги на рабочую силу, в то время как других налогов не хватает, чтобы обслуживать потребности государства. Налоги на рабочую силу, по его оценке, это одна из причин, которая снижает конкурентоспособность Эстонии, и предприятия переезжают отсюда.

«Я считаю, что налоговых дебатов не избежать. Мое личное мнение заключается в том, что налоги на рабочую силу должны снизиться. Потолок социального налога – это тот инструмент, который помог бы привести к нам сюда квалифицированные рабочие места. Вместо этого должны появиться новые налоги, например, налог на окружающую среду на автомобили, налог на недвижимость. То есть такие, которые облагали бы налогами более богатую часть населения, но не за то, что они больше работают. Одной из базовых ценностей Эстонии является отсутствие подоходного налога у предприятий и весьма конкурентоспособная схема подоходного налога», - сказал Коробейник, по оценке которого, налоговые дебаты могли бы вестись активнее. Он подчеркнул, что готового решения сейчас нет, но общество должно понять, что нынешняя налоговая система, которая остается по сути неизменной почти два десятка лет, нуждается в ревизии. «И нам этого не избежать. Если 20 лет назад социальный налог покрывал те цели, для которых и был создан, то сегодня этого больше нет. Сегодня деньги приходится брать с других налогов, чтобы покрыть расходы Больничной кассы, пенсий, но, несмотря на это рост пенсий недостаточен, все больше пенсионеров каждый год оказываются за чертой бедности».

Призыв к налоговым дебатам

На прошлой неделе руководитель экономической редакции Postimees Харри Тууль призвал поддать жару в налоговых дебатах. Он считает, что председатель Партии реформ Кая Каллас была права, когда в передаче ЭТВ «Первая студия» сказала, что инициированные премьер-министром Юри Ратасом налоговые дебаты – это обман зрения: «Где эти дебаты, где твои идеи, что ты хочешь сделать, в чем заключаются эти изменения?»

В то же время кажется, что, к огорчению для Каллас, налоговых дебатов не хочет и руководимая ею партия. Каллас больно обожглась, когда в сентябре прошлого года в интервью в интервью ERR вскользь проронила, что в действительности социальный налог можно было бы отменить и у конкурентов, и у себя. Годом ранее с той же идеей выступал и Сийм Каллас.