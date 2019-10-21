Русская фамилия мешает найти работу в Финляндии

«Не имя красит человека, а человек имя», говорят финны. На практике имя все же играет важную роль. Например, Абдирашиду Мохамеду намного труднее получить работу в Финляндии, чем Айно Хямяляйнен, даже если квалификация и знание языка у них на одном уровне.

Об этом свидетельствует исследование социолога из Университета Хельсинки Акхлака Ахмада о дискриминации на трудовом рынке Финляндии. Исследование финансировано фондом Koneen säätiö.

- Такие вещи происходят в Финляндии на базовом уровне, в низкооплачиваемых профессиях. Если есть потенциальный работник с финским именем, то вероятно, что на работу примут именно его, - говорит Ахмад.

Слова Ахмада подтверждает эксперимент, в рамках которого он в 2016-2017 годах отправил 5000 заявлений на работу. Заявления были написаны от имени фиктивных людей как с финскими, так и с иностранными именами, и целью эксперимента было выявить, влияет ли имя кандидата на то, пригласят ли его на собеседование.

На рабочем рынке существует строгая иерархия

Для своего исследования Ахмад собрал пять групп людей, состоящих из разных национальностей: финнов, англичан, россиян, иракцев и сомалийцев.

После этого исследователь послал тысячу заявок из каждой группы,ориентируясь на вакансии, найденные через Бюро занятости и экономического развития (TE-toimisto). Заявки касались вакансий в сферах ресторанной и офисной работы, розничной торговли, уборки и обслуживания клиентов.

Квалификация фиктивных сотрудников была равноценной: одинаковое образование, одинаковый трудовой опыт. Все учились в Финляндии, и это показывает, что они либо родились здесь, либо переехали в страну в дошкольном возрасте. У всех отличное знание финского языка. Половина кандидатов – мужчины, половина женщины.

Если бы работодатели обращали внимание только на квалификации кандидата, то у представителей всех групп был бы одинаковый шанс получить приглашение на собеседование.

Разница, однако, оказалась существенной.

Люди с финским именем получили больше всего приглашений на собеседование: из тысячи заявлений были отобраны 390. "Англичане" получили 269 приглашений, а "россияне" – 228. "Иракцев" позвали на собеседование 134 раза, а сомалийцев – 99.

Сфера и географическое расположение работы, пол работодателя или время подачи заявки не имели существенного влияния на результат. Решающую роль играли именно имя и родной язык кандидата.

Вместе с этим у женщин шанс получить приглашение на собеседование чуть выше, чем у мужчин. Это касается всех национальных групп. Например, среди носителей русских имен 132 девушки заинтересовали работодателя, тогда как из мужчин на собеседование пригласили 96 человек.

Был бы результат исследования иным, если бы рассматривались сферы, в которых необходимы высококвалифицированные сотрудники?

"Трудно сказать, пока эта тема не исследована. Но можно спросить, почему дискриминация не касалась бы и этих сфер?"

Будущее детей иммигрантов беспокоит исследователя

Ахлак Ахмад предупреждает, что выявленная диспропорция может оказать негативное влияние на Финляндию, так как на рынке труда свое место сейчас ищут дети иммигрантов.

"Печально, если их происхождение станет проблемой. Их препятствием станет «родина», где они, возможно, никогда даже не бывали".

В подобной ситуации интерес молодых к тому, чтобы получить хорошее образование, может угаснуть. Это, в свою очередь, приведет к тому, что они останутся работать в тех же низкооплачиваемых отраслях, как и родители многих из них. Даже несмотря на высшее образование, иммигранты первой волны зачастую мирятся с тем, что они вынуждены работать на низкоквалифицированной работе.

"Дети иммигрантов не будут мириться с теми препятствиями, с которыми столкнулись их родители. Но если им будут постоянно напоминать, что происхождение – это проблема, то они могут озлобиться и испытывать фрустрацию".

Ахмад надеется, что результаты исследования приведут к общественной дискуссии, в ходе которой можно будет обсудить возможные решения этой проблемы. Как напоминает исследователь, в Финляндии уже много сделано для предотвращения трудовой дискриминации.