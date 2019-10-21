Мошенники выманили у жительницы Нарвы более 26 000 евро

Мошенники обманом добыли у жительницы Нарвы более 26 000 евро, обещая ей с прибылью инвестировать деньги.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Идаской префектуры, отметив, что в воскресенье в полицию обратилась 64-летняя нарвитянка, которая рассказала, что с мая по июль этого года она со своего банковского счета на счета некой фирмы перечислила 26 541 евро. По словам женщины, ей обещали инвестировать ее деньги.
Поскольку вернуть свои деньги женщине не удалось, она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.