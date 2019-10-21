Мошенники выманили у жительницы Нарвы более 26 000 евро

Об этом BNS сообщила пресс-служба Идаской префектуры, отметив, что в воскресенье в полицию обратилась 64-летняя нарвитянка, которая рассказала, что с мая по июль этого года она со своего банковского счета на счета некой фирмы перечислила 26 541 евро. По словам женщины, ей обещали инвестировать ее деньги.