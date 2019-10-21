Министры обороны Украины и Эстонии обсудили вопросы сотрудничества

Основной темой встречи стало обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Украины и Эстонии в сферах организации территориальной обороны и кибербезопасности. Среди прочего стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере реабилитации раненых украинских военных и реформирования системы медицинского обеспечения.

Загороднюк также заверил иностранных гостей в неизменности евроатлантического курса Украины, а проинформировал о ходе реформирования и дальнейшие шаги ведомства в усилении обороны и возможностей Вооруженных Сил Украины в соответствии с принципами и подходами Североатлантического Альянса.