Через десять дней Эстония может остаться без генпрокурора

Postimees пишет в сегодняшней газете, что спор между Юри Ратасом, Хелиром-Вальдором Сеэдером и Хельме по поводу назначения генерального прокурора доходит до критической точки.

Договор нынешнего генерального прокурора Лавли Перлинг истекает через десять дней, но после шести месяцев споров в правительстве нет единого мнения: председатель Центристской партии Юри Ратас и лидер Отечества Хелир-Вальдор Сеедер хотят, чтобы Перлинг продолжала работу, а лидеры EKRE - нет.

Если трио не достигнет консенсуса, а Центристская партия и «Отечество» не пойдут против воли EKRE, Эстония через десять дней останется без генерального прокурора. Возможно, до следующих выборов.

Мартин Хельме: новую кандидатуру не начали обсуждать

- Мартин Хельме, сегодня собирался коалиционный совет. Вы пришли к соглашению, кто мог быть стать следующим генеральный прокурором Эстонии?

- Сегодня мы вообще не говорили об этом.

- Вы пришли к консенсусу?

- Мы не начинали это обсуждать.

- Вы полгода обсуждали этот вопрос. «Отечество» и Центристской партии подходит вариант, при котором Перлинг продолжает работу, вам нет. Почему?

- У нас есть упреки в адрес работы прокурора. Например, неэффективность в теме отмывания денег и крайнее рвение в других темах.

- У вас есть кандидат?

- Представить кандидатуру на должность генерального прокурора - задача министра юстиции.

- У вас уже есть кто-то, с кем можно это обсудить?

- Нет. Но если министр юстиции не предложит кандидата, который всем подойдет, мы внесем свои предложения.

- У вас очень мало времени. Может ли так случиться, что после 31 октября в Эстонии не будет генерального прокурора?

- Может и так случиться.

Юри Ратас: нет смысла озвучивать спекуляции

- Премьер-министр Юри Ратас. У вас теперь очень мало времени, чтобы прийти к соглашению с руководителями Консервативной народной партии (EKRE), кто мог бы стать следующим генеральным прокурором Эстонии. Как все продвигается?

- Это темы нужно обсуждать.

- Вы уже обсудили?

- На данный момент нет.

- Вы можете предложить кандидатов?

- Правительство должно прийти к консенсусу относительно кандидатуры, а конкретного кандидата называет министр юстиции.

- Если вариант, при котором вы вместе с руководителем «Отечества», не считаясь с противостоянием Марта Хельме, объявите генеральным прокурором Лавли Перлинг?

- В правительстве три партии.

То есть нет?

- В правительстве три партии. Это предполагает консенсус.

- Есть десять дней. Если теперь не придете к консенсусу, возможно ли, что Перлинг продолжит в качестве исполняющего обязанности генерального прокурора?

- Я считаю, что нет смысла озвучивать спекуляции. Речь идет о важной должности и необходимо прийти к консенсусу с кандидатом, которого поддерживают три партии.

- Возможно ли, что в Эстонии не будет генерального прокурора?

- В Эстонии, конечно, будет генеральный прокурор.

- В течение десяти дней?