Через десять дней Эстония может остаться без генпрокурора

В понедельник днем после заседания коалиционного совета министр финансов Мартин Хельме признал, что 31 октября Эстония может остаться без генерального прокурора. Премьер-министр Юри Ратас подтвердил, что консенсуса нет, передает Postimees.
Postimees пишет в сегодняшней газете, что спор между Юри Ратасом, Хелиром-Вальдором Сеэдером и Хельме по поводу назначения генерального прокурора доходит до критической точки.
Договор нынешнего генерального прокурора Лавли Перлинг истекает через десять дней, но после шести месяцев споров в правительстве нет единого мнения: председатель Центристской партии Юри Ратас и лидер Отечества Хелир-Вальдор Сеедер хотят, чтобы Перлинг продолжала работу, а лидеры EKRE - нет.
Если трио не достигнет консенсуса, а Центристская партия и «Отечество» не пойдут против воли EKRE, Эстония через десять дней останется без генерального прокурора. Возможно, до следующих выборов.
Мартин Хельме: новую кандидатуру не начали обсуждать
- Мартин Хельме, сегодня собирался коалиционный совет. Вы пришли к соглашению, кто мог быть стать следующим генеральный прокурором Эстонии?
- Сегодня мы вообще не говорили об этом.
- Вы пришли к консенсусу?
- Мы не начинали это обсуждать.
- Вы полгода обсуждали этот вопрос. «Отечество» и Центристской партии подходит вариант, при котором Перлинг продолжает работу, вам нет. Почему?
- У нас есть упреки в адрес работы прокурора. Например, неэффективность в теме отмывания денег и крайнее рвение в других темах.
- У вас есть кандидат?
- Представить кандидатуру на должность генерального прокурора - задача министра юстиции.
- У вас уже есть кто-то, с кем можно это обсудить?
- Нет. Но если министр юстиции не предложит кандидата, который всем подойдет, мы внесем свои предложения.
- У вас очень мало времени. Может ли так случиться, что после 31 октября в Эстонии не будет генерального прокурора?
- Может и так случиться.
Юри Ратас: нет смысла озвучивать спекуляции
- Премьер-министр Юри Ратас. У вас теперь очень мало времени, чтобы прийти к соглашению с руководителями Консервативной народной партии (EKRE), кто мог бы стать следующим генеральным прокурором Эстонии. Как все продвигается?
- Это темы нужно обсуждать.
- Вы уже обсудили?
- На данный момент нет.
- Вы можете предложить кандидатов?
- Правительство должно прийти к консенсусу относительно кандидатуры, а конкретного кандидата называет министр юстиции.
- Если вариант, при котором вы вместе с руководителем «Отечества», не считаясь с противостоянием Марта Хельме, объявите генеральным прокурором Лавли Перлинг?
- В правительстве три партии.
То есть нет?
- В правительстве три партии. Это предполагает консенсус.
- Есть десять дней. Если теперь не придете к консенсусу, возможно ли, что Перлинг продолжит в качестве исполняющего обязанности генерального прокурора?
- Я считаю, что нет смысла озвучивать спекуляции. Речь идет о важной должности и необходимо прийти к консенсусу с кандидатом, которого поддерживают три партии.
- Возможно ли, что в Эстонии не будет генерального прокурора?
- В Эстонии, конечно, будет генеральный прокурор.
- В течение десяти дней?
- В течение десяти дней или в течение более длительного периода, но точно будет. Для этого нужен консенсус в вопросе, кто станет следующим генеральным прокурором Эстонии.