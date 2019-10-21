С 2020 года расходы на курсы эстонского языка для срочнослужащих возрастут более чем вдвое

Силы обороны ввели в практику обязательные курсы эстонского языка, потому что примерно 300 человек из общего количества призывников, которые ежегодно приходят отдавать долг родине, не владеют языком на должном уровне. Если ранее затраты Сил обороны на обучение составляли порядка 20 000 евро в год, то со следующего года на проведение курсов потребуется 45 000 евро, передает Rus.ERR.