Фото и видео: в Эстонию везут тяжелую технику королевского гусарского полка

В рамках учений в Эстонию будет доставлено около 200 единиц техники и 800 военнослужащих, которые сменят дислоцированный в стране британский контингент боевой группы союзников, передал главный штаб Сил обороны.

Прибывшие на выходных по морю из Соединенного Королевства технику и снаряжение погрузят на железнодорожный и шоссейный транспорт и различными маршрутами через Германию, Польшу, Литву и Латвию доставят в Эстонию.

Участвующие в учениях подразделения Сил обороны и Кайтселийта отработают свои навыки по приему прибывающих в Эстонию союзников и оказанию им поддержки, тем самым углубив сотрудничество. В рамках учений также запланирован парашютный десант.