Пн, 21.10.2019
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Фото и видео: в Эстонию везут тяжелую технику королевского гусарского полка

Тяжелая техника участвующего в учениях Tractable королевского гусарского полка Великобритании на выходных прибыла в портовый город Эмден в Германии и по железной дороге и шоссе отправится в Эстонию.

В рамках учений в Эстонию будет доставлено около 200 единиц техники и 800 военнослужащих, которые сменят дислоцированный в стране британский контингент боевой группы союзников, передал главный штаб Сил обороны.

Прибывшие на выходных по морю из Соединенного Королевства технику и снаряжение погрузят на железнодорожный и шоссейный транспорт и различными маршрутами через Германию, Польшу, Литву и Латвию доставят в Эстонию.

Участвующие в учениях подразделения Сил обороны и Кайтселийта отработают свои навыки по приему прибывающих в Эстонию союзников и оказанию им поддержки, тем самым углубив сотрудничество. В рамках учений также запланирован парашютный десант.

Проходящие с конца октября по начало ноября учения Tractable впервые пройдут на территории Эстонии.

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