Министр Кинго отрицает, что встречалась или говорила с Вяли

«Я с ним не встречалась, я скажу это прямо сейчас!» - заявила Кинго, добавив, что не говорила с Вали о том, что он может стать советником министра. «Я не встречалась с ним. Я могу сказать это очень уверенно. Мы не встречались, мы не говорили об этом», - добавил Кинго в Рийгикогу в ответ на вопросы парламентариев.

Министр также отметила, что всевозможные советники, которых планируют или не планируют нанимать, обычно обсуждаются в партии, и, насколько ей известно, вопрос о советниках министров ранее не обсуждался в Рийгикогу. «Это вопрос партии», - подчеркнула она.

Члены Рийгикогу спросили министра о ее новом советнике в связи с тем, что на выходных появилась новость о том, что Якко Вяли планирует работать в качестве нового советника Кинго вместо Вийве Аасма, Кинго же сообщила, что Якко Вяли не станет ее новым советником.