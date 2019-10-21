Эксперты: визит Кальюлайд в Москву не принес потепления в отношениях Эстонии и России

"Я не заметил никаких существенных изменений после визита президента Кальюлайд. Тем более что они, конечно, беседовали по нескольким важным вопросам, но они не обсуждали, как мне кажется, глубоко существо и перспективы наших отношений", - сказал научный сотрудник Международного центра оборонных исследований Калев Стойческу.

"Мы знаем, что некоторые министры ездили в Россию с визитами, но какой линии в отношении России наше правительство придерживается, какую политику проводит, каких результатов желает добиться - все это далеко не ясно, как, впрочем, не ясно и то, кто в правительстве вообще определяет политику на российском направлении", - пояснила депутат Рийгикогу от Партии реформ Кейт Пентус-Розиманнус.