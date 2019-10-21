Эксперты: визит Кальюлайд в Москву не принес потепления в отношениях Эстонии и России

По сообщению канцелярии президента Эстонии, Керсти Кальюлайд пока не получала приглашения посетить Москву 9 мая будущего года, также нет пока и ответа Владимира Путина на приглашение приехать в Тарту на конгресс финно-угорских народов. Аналитики заключают, что состоявшийся в апреле первый визит президента Керсти Кальюлайд в Москву не принес потепления в отношениях Эстонии и России, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Я не заметил никаких существенных изменений после визита президента Кальюлайд. Тем более что они, конечно, беседовали по нескольким важным вопросам, но они не обсуждали, как мне кажется, глубоко существо и перспективы наших отношений", - сказал научный сотрудник Международного центра оборонных исследований Калев Стойческу.
"Мы знаем, что некоторые министры ездили в Россию с визитами, но какой линии в отношении России наше правительство придерживается, какую политику проводит, каких результатов желает добиться - все это далеко не ясно, как, впрочем, не ясно и то, кто в правительстве вообще определяет политику на российском направлении", - пояснила депутат Рийгикогу от Партии реформ Кейт Пентус-Розиманнус.