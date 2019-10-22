Вне дома: ресторан русской кухни на пароме Tallink удивил новым меню

Паром курсирует по маршруту Таллинн – Стокгольм, и, многократно путешествуя на этом лайнере, я ужинала либо на шведском столе, либо в гриль-ресторане. Но узнав о новом меню в ресторане «Александра», решила заглянуть именно туда.

Пурпур и золото

Интерьер ресторана решен в красной и золотой гамме: наверное, дизайнер именно так представлял себе русский шик. И что-то в этом есть – винно-красный бархат, позолота, копии картин русских художников на стенах, роскошная сервировка, отблеск хрустальных люстр на бокалах, тихая музыка (что-то из популярной классики), бесшумно скользящие по залу официанты…

Ресторан "Александра". ФОТО: Вера Копти

Да, здесь чувствуешь себя персонажем фильма из истории Российской империи, да и относятся к тебе с предупредительной галантностью: обслуживание в "Александре" на высочайшем уровне! Но это из разряда зрелищ. Перейдем к хлебу насущному – изучению меню. Кстати, оно есть и на русском языке.

Конечно, на почетном месте в меню икра, как же без этого - от очень дорогой черной до икры ряпушки, сига и форели. Но внимание привлекает не этот деликатес, а причудские соленые огурчики, которые здесь подают по старинному рецепту – с медом и сметаной. Удивительно, но соленых огурцов с таким, так сказать, гарниром, до сих пор пробовать не удалось. К тому же цена более чем приемлемая – 5 евро. И вы знаете, оказалось, что это и не еда вовсе, это – песня, это симфония вкусов, когда соленое переходит в сладкое и дополняется кислым и так продолжается, пока не дохрустит во рту последний огурчик!

Ах, эти причудские огурчики! ФОТО: Вера Копти

Продолжаем чтение списка яств и демонстрируем официанту по имени Артур собственную осведомленность: в прежнем меню фигурировала рыбная солянка из осетрины. Так хотелось попробовать, но не повезло: сейчас в меню другой суп – московский борщ с соленым салом. Среди других предложений находим довольно привлекательные и необычные блюда: кроме котлеты по-киевски с нетипичным для этого блюда гарниром из булгура и нута, а также жареного судака и пельменей, обнаруживаем в меню шашлык из утки, что само по себе удивительно, и томленую лосятину с корнем сельдерея и соусом из лисичек.

Какое отношение к русской кухне имеют четыре включенные в меню десерта? Торт «Наполеон», «Павлова» с творожным кремом вместо взбитых сливок, опять-таки творожно-сливовое пирожное и ассорти из сыров из маленьких эстонских сыроварен… Довольно спорно. Ромовая баба или снежки подошли бы куда лучше.

Русская душа требует осетрины, но довольствуется борщом