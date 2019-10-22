Вне дома: ресторан русской кухни на пароме Tallink удивил новым меню

Русская кухня обширна и многогранна, на протяжении столетий она неоднократно меняла свое лицо. Но ее классика вечна: пельмени, пироги и кулебяки, щи, холодец, конечно же, черная икра, соленые грузди, жаренные в сметане караси и запеченные целиком молочные поросята… Продолжать можно до бесконечности. Да и рестораны русской кухни бывают разными. Далеко ходить не надо – сравните «Тройку» с «Чайковским»! Недавно мне удалось заглянуть в ресторан русской кухни «Александра» на пароме Baltic Queen компании Tallink.
Паром курсирует по маршруту Таллинн – Стокгольм, и, многократно путешествуя на этом лайнере, я ужинала либо на шведском столе, либо в гриль-ресторане. Но узнав о новом меню в ресторане «Александра», решила заглянуть именно туда.
Пурпур и золото
Интерьер ресторана решен в красной и золотой гамме: наверное, дизайнер именно так представлял себе русский шик. И что-то в этом есть – винно-красный бархат, позолота, копии картин русских художников на стенах, роскошная сервировка, отблеск хрустальных люстр на бокалах, тихая музыка (что-то из популярной классики), бесшумно скользящие по залу официанты…
Да, здесь чувствуешь себя персонажем фильма из истории Российской империи, да и относятся к тебе с предупредительной галантностью: обслуживание в "Александре" на высочайшем уровне! Но это из разряда зрелищ. Перейдем к хлебу насущному – изучению меню. Кстати, оно есть и на русском языке.
Конечно, на почетном месте в меню икра, как же без этого - от очень дорогой черной до икры ряпушки, сига и форели. Но внимание привлекает не этот деликатес, а причудские соленые огурчики, которые здесь подают по старинному рецепту – с медом и сметаной. Удивительно, но соленых огурцов с таким, так сказать, гарниром, до сих пор пробовать не удалось. К тому же цена более чем приемлемая – 5 евро. И вы знаете, оказалось, что это и не еда вовсе, это – песня, это симфония вкусов, когда соленое переходит в сладкое и дополняется кислым и так продолжается, пока не дохрустит во рту последний огурчик!
Продолжаем чтение списка яств и демонстрируем официанту по имени Артур собственную осведомленность: в прежнем меню фигурировала рыбная солянка из осетрины. Так хотелось попробовать, но не повезло: сейчас в меню другой суп – московский борщ с соленым салом. Среди других предложений находим довольно привлекательные и необычные блюда: кроме котлеты по-киевски с нетипичным для этого блюда гарниром из булгура и нута, а также жареного судака и пельменей, обнаруживаем в меню шашлык из утки, что само по себе удивительно, и томленую лосятину с корнем сельдерея и соусом из лисичек.
Какое отношение к русской кухне имеют четыре включенные в меню десерта? Торт «Наполеон», «Павлова» с творожным кремом вместо взбитых сливок, опять-таки творожно-сливовое пирожное и ассорти из сыров из маленьких эстонских сыроварен… Довольно спорно. Ромовая баба или снежки подошли бы куда лучше.
Русская душа требует осетрины, но довольствуется борщом
В общем, глаза разбежались, но я решила, что после огурчиков просто необходимо съесть тарелку борща! Борщ – суп сложный, его рецептов множество, да и придраться к нему легко! Кто-то ищет в нем непременный украинский акцент и русским блюдом не считает, некоторые заведения готовят борщ с грибами, с колбасками, с копченостями. Только в таллиннских ресторанах можно насчитать с десяток разнообразных супов под названием "борщ". Как написал один комментатор в Facebook: «Борщ нужно есть дома, а не по ресторанам ходить!»
Что-то в этом заявлении есть, бабушкин или мамин борщ по определению самый лучший, но я решила подойти к борщевому вопросу с другой стороны: на пароме много иностранцев, некоторые знают и любят русскую кухню, а некоторые, наоборот, впервые пробуют экзотические для них блюда. Поэтому необходимо, чтобы корабельная кухня в грязь лицом не ударила, а преподнесла свои блюда так, чтобы они потом долго цокали языками и нахваливали и густой – ложка стоит - борщ, и сочную киевскую котлету, из которой неожиданно для них вытекает горячее сливочное масло, и маленькие упругие пельмешки, и ароматную лосятину… Согласитесь, что судака и утку они точно уже пробовали в разных вариантах в каких-то других заведениях и, вероятно, с русской кухней их и не ассоциируют.
Борщ был хорош: огненно-горячий, наваристый, правильного красного цвета. Кстати, да простят меня поборники трезвого образ жизни: любители острых ощущений могут заказать к огурчикам, да и к борщу тоже, крошечную запотевшую рюмку русской водки – для антуража. Или для куража?
И напоследок, как поется в абсолютно русском фильме «Жестокий романс», я скажу: да, меню продумано до мелочей, обслуживание - безупречно, дизайн стильный и эмоционально правильный, но ресторан «Александра» может стать еще более русским, если в нем появится живая музыка. Нет, боже упаси, не разбитные «конфетки-бараночки», а что-то ненавязчивое, лишь намекающее, но все-таки узнаваемо-русское: скрипач, гитарист или, почему бы нет, балалаечник, под сурдинку, чтобы не мешать неспешным застольным беседам, могли бы играть и народные русские мелодии, и музыку к кинофильмам, да мало ли что может придумать творческий человек. Посетители это оценят, я уверена!
В общем, отправляясь в Стокгольм на пароме Baltic Queen, попробуйте для начала огурчики – не пожалеете! А если русская кухня для вас – давно пройденный этап, покупая круиз, выберите паром Victoria I - там можно продегустировать отличное сааремааское меню. Об этом – через несколько дней!