Цукерберг рассказал о планах России по вмешательству в выборы

"Мы продолжаем наблюдать за развитием их тактики", - заявил Цукерберг, упомянув о сигналах, которые говорят о том, что эти страны намерены принять активное участие в предстоящих выборах.

В то же время, по словам главы Facebook, соцсеть укрепила механизмы защиты от такого вмешательства. "Мы сыграли определенную роль в защите от вмешательства во все крупные выборы мира, начиная с 2016 года, - во Франции, Германии, в целом по ЕС, в Индии, Мексике и Бразилии", - заявил Цукерберг. Он предупредил о том, что системы защиты соцсети намного более продвинуты, чем в прошлом, пишет DW.com.