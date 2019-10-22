Магнус Кирт попал в шорт-лист претендентов на награду лучшему легкоатлету года в Европе

Соперниками Магнуса Кирта в борьбе за престижную награду стали метатель молота Павел Файдек (Польша), дискобол Даниэль Столь (Швеция) и барьерист Карстен Вархольм (Норвегия), сообщила Европейская легкоатлетическая ассоциация.

В этом году Кирт выиграл "Бриллиантовую лигу" и показал лучший результат в сезоне, установив на прошедших летом в Финляндии соревнованиях рекорд Эстонии - 90 метров и 61 сантиметр.

У женщин на главный приз претендуют прыгунья в высоту Мария Ласицкине (Россия, выступает под нейтральным флагом), бегуньи Дина Эшер-Смит (Великобритания) и Сифан Хассан (Нидерланды), а также прыгунья в длину Малайка Михамбо (Германия).