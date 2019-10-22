Вт, 22.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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  • Магнус Кирт попал в шорт-лист претендентов на награду лучшему легкоатлету года в Европе

Магнус Кирт попал в шорт-лист претендентов на награду лучшему легкоатлету года в Европе

Магнус Кирт

ФОТО: Kimmo Brandt/Epa

Эстонский копьеметатель Магнус Кирт попал в четверку претендентов на награду лучшему легкоатлету года в Европе, передает Rus.Err.ee.

Соперниками Магнуса Кирта в борьбе за престижную награду стали метатель молота Павел Файдек (Польша), дискобол Даниэль Столь (Швеция) и барьерист Карстен Вархольм (Норвегия), сообщила Европейская легкоатлетическая ассоциация.

В этом году Кирт выиграл "Бриллиантовую лигу" и показал лучший результат в сезоне, установив на прошедших летом в Финляндии соревнованиях рекорд Эстонии - 90 метров и 61 сантиметр.

У женщин на главный приз претендуют прыгунья в высоту Мария Ласицкине (Россия, выступает под нейтральным флагом), бегуньи Дина Эшер-Смит (Великобритания) и Сифан Хассан (Нидерланды), а также прыгунья в длину Малайка Михамбо (Германия).

Награды будут вручены на гала-вечере, который пройдет 26 октября в Таллинне.

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