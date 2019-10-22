Цены на отопление могут вырасти после нового года

В начавшийся отопительный сезон роста цен на отопление, по крайней мере в ближайшие месяцы, можно не опасаться, но со следующего года на цены может повлиять подорожание древесной щепы и природного газа.
В Департамент конкуренции к настоящему времени поступило менее десяти запросов на согласование цен от различных фирм, обеспечивающих теплоснабжение, пишет Rus.ERR.
Судя по этим заявкам, в большинстве районов стоимость отопления этой осенью, скорее, снизится, но с другой стороны, крупнейший поставщик услуги теплоснабжения Utilitas просит повысить цены в столичном регионе на 80 центов за мегаватт-час, что, по словам главы Utilitas Андреса Веске, связано с ростом цены природного газа, поскольку в Таллинне 40% производимой тепловой энергии зависит от газа.
С другой стороны, у компании Adven, которая обеспечивает теплоснабжение в 40 районах Эстонии, стоимость услуги снижается в тех районах, где недавно были запущены работающие на древесной щепе котельные, а в других котельных цены уже были повышены в предшествующие месяцы, поэтому нового роста цен в них пока не будет.
В более сложной ситуации оказываются районы, которые снабжаются тепловой энергией за счет природного газа: так, Elering со следующего года повышает сетевую плату за газ на 24%, и еще на 25% вырастет акциз.