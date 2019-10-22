Владимир Тарасенко снова привел "Сент-Луис" к победе

"Филадельфия" нанесла разгромное поражение 6:2 "Лас-Вегасу". "Летчики" в первом периоде смогли забить только одну шайбу усилиями Конекны, а во втором периоде четырежды за девять минут зажигали красный свет за воротами "Рыцарей". В третьей шайбе "Фили" поучаствовали россияне Иван Проворов и Михаил Воробьев, ассистировавшие австрийцу Михаэлю Раффлю. Воробьев, которого только накануне вызвали из фарм-клуба "Филадельфии", провел в этом сеозне первый матч в НХЛ, набрав первое очко. Лидер обороны "Флайерс", Проворов, в семи матчах имеет семь очков (1+4).

Продолжает набирать очки за "Оттаву" Владислав Наместников. Россиянин, обменянный в начале сезона в худший клуб НХЛ, забил едиственную шайбу своей команды в матче с "Далласом". "Оттава" проигрывала к концу матча 0:2, но гол Наместникова за две минуты до конца встречи дал надежду "Сенаторам" на приемлемый исход встречи, однако "Звездам" и Александру Радулову, который очков в этой встрече не набрал, удалось отстоять победу - 2:1. Наместников в шести проведенных играх за "Оттаву" набрал шесть (4+2) очков.