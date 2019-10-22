Занятия футбола снижают риск возникновения рака, но провоцируют не менее опасные и неизлечимые болезни

Группа ученых из университета Глазго провела почти двухлетнее исследование относительно влияния игры в футбол на болезни, которые приводят к смерти, передает The Telegraph.
Так, выяснилось, что профессиональная игра в футбол снижала риск сразу ряда заболеваний, в частности, болезней сердца и некоторых видов рака.
Но при этом у бывших футболистов в несколько раз выше риск деменции и других неврологических заболеваний, в частности, риск развития болезни Альцгеймера повышается в пять раз, болезни Лу Герига – в четыре раза, болезни Паркинсона – в два раза.
Исследователи использовали базу данных из 7 676 шотландских игроков как довоенного, так и послевоенного периода, которым в 2016 году было не меньше сорока лет. Были изучены медицинские данные, свидетельства о смерти. Их сравнили с данными людей, которые не играли в футбол на профессиональном уровне.
Стоит отметить, что исследование не установило, что именно вызывало у футболистов болезни мозга: сотрясения, удары головой по старым кожаным мячам или другие факторы.