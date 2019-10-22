Danske и Swedbank грозят миллиардные штрафы

Кроме Эстонии, расследованием возможного отмывания денег в обоих банках занимаются как финансовые инспекции Швеции и Дании, так и власти целого ряда зарубежных стран, включая США. В Эстонии в отношении Danske возбуждено уголовное дело. В Швеции уголовное расследование начали в отношении Swedbank.

По сравнению со штрафами, которые могут назначить американские регуляторы, требования европейских стран выглядят довольно скромными.

Например, по сообщению биржевой компании KBW, в США штраф в отношении Swedbank может достигнуть пяти миллиардов долларов. Аналитики третьего по величине датского банка Jyske Bank считают, что размер штрафа для банка Danske может составить 6,2–7,8 млрд долларов (5,6–7,1 млрд евро). Львиная доля этих денежных средств достанется США.