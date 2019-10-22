Благодаря бдительным жителям Ласнамяэ полиция обнаружила в квартире плантацию конопли

Руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью криминального бюро Пыхьяской префектуры Райт Пикаро сказал, что в последнее время люди все чаще сообщают полиции о возможных преступлениях такого рода.

Обнаруженная плантация конопли. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

«Полицейские, расследующие наркопреступления, постоянно собирают информацию о возможных уличных дилерах и крупных распространителях наркотиков и проверяют информацию, поступающую от населения. Данный случай – очень хороший пример того, как важна полученная от населения помощь», – сказал Пикаро.

В ходе обыска было изъято более 200 растений конопли и палатки, предназначенные для выращивания этих растений.

Окружной прокурор Райго Аас сказал, что он ходатайствовал в суде о взятии подозреваемого под стражу.

«В случае выращивания конопли в таком количестве не верится, что это делалось только для личного пользования. Обстоятельства, то есть количество растений, условия, созданные для выращивания, и то, что у подозреваемого отсутствовал легальный доход, указывают на вероятность, что подозреваемый зарабатывал продажей наркотиков, и поэтому прокуратура ходатайствовала о взятии его под стражу», – пояснил прокурор Аас.

В прошлую среду, 16 октября, мужчина был взят с разрешения суда под стражу. Ведется уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса о незаконном выращивании конопли.

Райт Пикаро добавил, что марихуану зачастую распространяют среди молодежи. «Мы должны добиться того, чтобы наркотики не были легко доступны. Поэтому очень положительно, что люди сообщают нам о своих наблюдениях, этим помогая преградить доступ наркотиков на улицы и тем самым защитить молодежь от наркотиков», – сказал Пикаро.