Вт, 22.10.2019
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  • Будет ли сыграно "Классико"? "Реал" и "Барселона" не могут согласовать дату главного испанского дерби

Будет ли сыграно "Классико"? "Реал" и "Барселона" не могут согласовать дату главного испанского дерби

Barcelona - Madridi Real

ФОТО: DeFodi.eu, via www.imago-images.de/imago images/DeFodi

Комитет по проведению соревнований Королевской федерации футбола Испании не смог согласовать новую дату матча 10-го тура Ла Лиги «Барселона» – «Реал».

Клубы должны были договориться до 21 октября. Ранее и «Барселона», и «Реал» выразили желание играть 18 декабря, однако против этого выступила Ла Лига, которая направила письмо в Королевскую испанскую футбольную федерацию с просьбой перенести матч на 4 декабря.

Комитет по проведению соревнований после возражений лиги обратился к «Барсе» и «Реалу» с предложением назначить новую дату. Клубы должны дать ответ во вторник до 20:00 по центральноевропейскому времени.

После этого комитет проведет новую встречу и рассмотрит поступившие предложения. 

Матч перенесли на фоне протестов, которые начались в Барселоне в связи с тем, что Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

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