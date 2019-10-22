Будет ли сыграно "Классико"? "Реал" и "Барселона" не могут согласовать дату главного испанского дерби

Клубы должны были договориться до 21 октября. Ранее и «Барселона», и «Реал» выразили желание играть 18 декабря, однако против этого выступила Ла Лига, которая направила письмо в Королевскую испанскую футбольную федерацию с просьбой перенести матч на 4 декабря.

Комитет по проведению соревнований после возражений лиги обратился к «Барсе» и «Реалу» с предложением назначить новую дату. Клубы должны дать ответ во вторник до 20:00 по центральноевропейскому времени.

После этого комитет проведет новую встречу и рассмотрит поступившие предложения.