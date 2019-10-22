Пользователей услуги ELMO ждут важные перемены

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что, в соответствии с договором, нынешний собственник сети ELMO — созданное Министерством экономики целевое учреждение SA KredEx не позднее 22 ноября должно передать всю сеть зарядки для электромобилей компании Elektrilevi.

Зарядка электромобилей для нынешних клиентов ELMO продолжится в нынешнем виде до середины декабря. Elektrilevi заблаговременно предупредит всех клиентов о том, каким образом будет происходить потребление услуги у нового оператора.

«Для перенятия всей инфраструктуры зарядки электромобилей ELMO времени у нас будет один месяц. В течение этого срока предстоит проверить как на бумаге, так и визуально все передаваемое нам имущества, зафиксировать его состояние и сопутствующие ему договоры, например, персональные договоры с землевладельцами о праве пользования», - пояснил председатель правления Яанус Тийсвенд.

«Наша первостепенная задача в связи со сменой владельца обеспечить клиентам непрерывную услугу и простой переход к новой, более эффективной платформе обслуживания, которая начнет работу в декабре этого года», - добавил он.

По словам Тийсвенда, с нового года в сети зарядки электромобилей планируются важные изменения.

«Мы хотим модернизировать многие из уже действующих станций зарядки, чтобы предоставить возможность зарядки электромобилей с разъемом типа CCS для используемых в Европе машин. В нескольких местах мы увеличим соединения с электросетями, чтобы повысить скорость зарядки», - сказал он