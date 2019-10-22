Жителям Эстонии угрожает коварный вирус A(H1N1)pdm09

«Если обычно основными симптомами гриппа являются быстро поднимающаяся температура, а также головная боль, сухой кашель, насморк, усталость и слабость, боль в мышцах и суставах, то особенность свиного гриппа в некоторых случаях заключается в довольно легкой клинической картине. Например, температура не превышает 38 °C и проявляются лишь единичные симптомы, связанные с дыхательными путями, такие как кашель или боль в горле», - объяснила руководитель по коммуникации Департамента здоровья Симмо Саар пориалу Postimees.

Лучшее время - октябрь

Из-за этого заболевшие люди не всегда спешат обращаться к врачу и продолжают ходить на работу. Это может привести к тому, что в итоге человек оказывается в больнице уже в тяжелом состоянии, нуждаясь в госпитализации или даже интенсивной терапии.

«Этот штамм гриппа может повлечь за собой серьезные последствия - такие, как пневмония или обострение хронических заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы», - предупредила Саар.

Аптекарь Apotheka Яаника Трейманн сказала, что надежнее вакцинироваться в октябре, так как организм будет защищен от гриппа в течение всего сезона. «В случае насморка, кашля и других симптомов вирусных инфекций не стоит сразу же бежать за вакциной, разумно дождаться улучшения состояния здоровья», - учит она.

Вакцинация противопоказана также при повышенной чувствительности к яичному белку или какому-то другому компоненту вакцины и при лихорадке. Если противопоказаний не наблюдается, вакцинироваться от гриппа могут все желающие начиная с шестого года жизни. У здоровых людей вакцина начинает действовать через 10-14 дней.

По данным ВОЗ, в этом году возможны следующие штаммы гриппа: • A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09 или свиной грипп • A/Kansas/14/2017 (H3N2), штамм свиного гриппа • Вирус гриппа В/Colorado/06/2017 • Вирус гриппа В/Phuket/3073/2013

В день вакцинации желательно не мочить место укола, а в последующие дни его лучше не тереть.

По словам Трейманн, самые распространенные побочные эффекты после вакцинации - боль в месте инъекции, покраснение или отек, может наблюдаться кратковременное повышение температуры, а также головная боль. Если побочные эффекты возникают, то они быстро проходят, обычно в течение в трех дней. Лечение, как правило, не требуется.

Яаника Трейманн ФОТО: erakogu

Аптекарь Apotheka объяснила, что вакцина против гриппа является инактивированной вакциной, это означает, что сама по себе она не способна вызвать инфекцию. Вакцина защищает только от болезней, вызванных вирусами гриппа, и предотвращает возможные вирусные заболевания, сопровождающиеся высокой температурой. Также вакцинация не означает, что можно отказаться от других методов профилактики заболеваний, таких как частое и тщательное мытье рук и отказ от посещения мест скопления людей.

Вакцина от гриппа помогает бороться только с различными штаммами гриппа. С обычными насморком и кашлем, характерными для вирусных заболеваний, она не сражается. Спастись от всевозможных вирусов позволяют соблюдение гигиены и укрепление иммунной системы.

Группы риска

В начале заболевания симптомы гриппа могут быть схожи с другими вирусными инфекциями, но течение гриппа более тяжелое и агрессивное. Часто грипп начинается внезапно с потоотделения и озноба, боли в мышцах и конечностях, головной боли, насморка и высокой температуры. Как правило, больной не может заниматься своими обычными делами и большую часть времени проводит в постели.

В группу риска входят все люди, иммунная система которых ослаблена. Для них грипп особенно опасен. «Самая большая группа риска - те, кому за 65, поскольку с возрастом приходят анемия или хронические заболевания легких, сердца, почек и обмена веществ. Безусловно,родители должны обеспечить вакцинацию своих детей в возрасте от шести месяцев до 17 лет, если их отпрыски получают долгосрочную терапию аспирином, и вакцинироваться сами. Это касается и людей с иммунодефицитом, включая тех, кто получает иммуносупрессивную терапию», - объяснила фармацевт.

Избегать людных мест и гриппа должны и беременные женщины, достигшие второго или третьего триместра.

В этом сезоне можно вакцинироваться и в аптеках. Помимо аптек в Таллинне, Тарту, Йыхви и Курессааре, предлагавших вакцинацию в прошлом году, сейчас эта возможность есть в аптеках Выру, Раквере и Пярну. По всей Эстонии таких аптек насчитывается 23.