Жителям Эстонии угрожает коварный вирус A(H1N1)pdm09

- Вакцина от гриппа начинает действовать через 10-14 дней
- Младенцев, которым уже есть полгода, можно вакцинировать от гриппа
- Вакцинация противопоказана при острых лихорадочных заболеваниях
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в этом году в сезон вирусных инфекций людям может угрожать вирус A(H1N1)pdm09, более известный как свиной грипп.
«Если обычно основными симптомами гриппа являются быстро поднимающаяся температура, а также головная боль, сухой кашель, насморк, усталость и слабость, боль в мышцах и суставах, то особенность свиного гриппа в некоторых случаях заключается в довольно легкой клинической картине. Например, температура не превышает 38 °C и проявляются лишь единичные симптомы, связанные с дыхательными путями, такие как кашель или боль в горле», - объяснила руководитель по коммуникации Департамента здоровья Симмо Саар пориалу Postimees.
Лучшее время - октябрь
Из-за этого заболевшие люди не всегда спешат обращаться к врачу и продолжают ходить на работу. Это может привести к тому, что в итоге человек оказывается в больнице уже в тяжелом состоянии, нуждаясь в госпитализации или даже интенсивной терапии.
«Этот штамм гриппа может повлечь за собой серьезные последствия - такие, как пневмония или обострение хронических заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы», - предупредила Саар.
Аптекарь Apotheka Яаника Трейманн сказала, что надежнее вакцинироваться в октябре, так как организм будет защищен от гриппа в течение всего сезона. «В случае насморка, кашля и других симптомов вирусных инфекций не стоит сразу же бежать за вакциной, разумно дождаться улучшения состояния здоровья», - учит она.
Вакцинация противопоказана также при повышенной чувствительности к яичному белку или какому-то другому компоненту вакцины и при лихорадке. Если противопоказаний не наблюдается, вакцинироваться от гриппа могут все желающие начиная с шестого года жизни. У здоровых людей вакцина начинает действовать через 10-14 дней.
По данным ВОЗ, в этом году возможны следующие штаммы гриппа:
• A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09 или свиной грипп
• A/Kansas/14/2017 (H3N2), штамм свиного гриппа
• Вирус гриппа В/Colorado/06/2017
• Вирус гриппа В/Phuket/3073/2013
В день вакцинации желательно не мочить место укола, а в последующие дни его лучше не тереть.
По словам Трейманн, самые распространенные побочные эффекты после вакцинации - боль в месте инъекции, покраснение или отек, может наблюдаться кратковременное повышение температуры, а также головная боль. Если побочные эффекты возникают, то они быстро проходят, обычно в течение в трех дней. Лечение, как правило, не требуется.
Аптекарь Apotheka объяснила, что вакцина против гриппа является инактивированной вакциной, это означает, что сама по себе она не способна вызвать инфекцию. Вакцина защищает только от болезней, вызванных вирусами гриппа, и предотвращает возможные вирусные заболевания, сопровождающиеся высокой температурой. Также вакцинация не означает, что можно отказаться от других методов профилактики заболеваний, таких как частое и тщательное мытье рук и отказ от посещения мест скопления людей.
Вакцина от гриппа помогает бороться только с различными штаммами гриппа. С обычными насморком и кашлем, характерными для вирусных заболеваний, она не сражается. Спастись от всевозможных вирусов позволяют соблюдение гигиены и укрепление иммунной системы.
Группы риска
В начале заболевания симптомы гриппа могут быть схожи с другими вирусными инфекциями, но течение гриппа более тяжелое и агрессивное. Часто грипп начинается внезапно с потоотделения и озноба, боли в мышцах и конечностях, головной боли, насморка и высокой температуры. Как правило, больной не может заниматься своими обычными делами и большую часть времени проводит в постели.
В группу риска входят все люди, иммунная система которых ослаблена. Для них грипп особенно опасен. «Самая большая группа риска - те, кому за 65, поскольку с возрастом приходят анемия или хронические заболевания легких, сердца, почек и обмена веществ. Безусловно,родители должны обеспечить вакцинацию своих детей в возрасте от шести месяцев до 17 лет, если их отпрыски получают долгосрочную терапию аспирином, и вакцинироваться сами. Это касается и людей с иммунодефицитом, включая тех, кто получает иммуносупрессивную терапию», - объяснила фармацевт.
Избегать людных мест и гриппа должны и беременные женщины, достигшие второго или третьего триместра.
В этом сезоне можно вакцинироваться и в аптеках. Помимо аптек в Таллинне, Тарту, Йыхви и Курессааре, предлагавших вакцинацию в прошлом году, сейчас эта возможность есть в аптеках Выру, Раквере и Пярну. По всей Эстонии таких аптек насчитывается 23.
«Однако многие все-таки скептически относятся в вакцинации. Мы помогаем отвечать на самые распространенные вопросы», - добавила Трейманн.