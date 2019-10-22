Санкт-Петербург атакуют голодные кабаны

Специалисты комитета по природопользованию Санкт-Петербурга призвали жителей города быть внимательнее на дорогах из-за участившихся случаев появления диких кабанов.
По словам начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира Николая Ахматовича, кабаны беспрепятственно перемещаются из зеленой зоны Ленинградской области в зеленую зону Петербурга. В поисках пищи животные способны преодолевать многокилометровые расстояния, пишет NEWSru.
Как отмечается на сайте правительства Петербурга, жителей города просят соблюдать скоростной режим и быть внимательными на автодорогах в темное время суток и до рассвета. В это время кабаны особенно активно перемещаются.
Зафиксировано несколько таких случаев, а один кабан попал под колеса автомобиля на Парашютной улице. Это произошло утром 21 октября.
Кабан погиб на дороге в Петербурге. В Башкирии его сородич спасся, но пострадали пассажиры маршрутки https://t.co/iIcoBzGsQA pic.twitter.com/AIRQ8WbMd9— Фонтанка. Новости (@fontanka_news) 21 октября 2019 г.
В Смольном добавили, что в соответствии с федеральным законом «О животном мире» все дикие особи, обитающие в состоянии естественной среды, являются государственной собственностью. Законодательством предусмотрена ответственность за нанесение вреда животным.
В случае ДТП с дикими животными необходимо вызвать сотрудников ГИБДД. И нельзя увозить животное с места аварии, так как любое изъятие диких животных из среды их обитания без соответствующего разрешения расценивается как правонарушение.
В конце прошлой недели комитет по природопользованию Петербурга предупреждал о повышенной активности лосей. В Ленинградской области обитает более 20 тысяч сохатых и их популяция из года в год увеличивается.
Кроме лосей и кабанов автомобилисты могут встретить на дорогах Петербурга и Ленобласти и других животных. В Кингисеппском районе несколько дней назад погиб медвежонок. За выходные в центр помощи животным «Велес» поступили лисица и две енотовидные собаки, все после ДТП, сообщает «Фонтанка.ру».
На дороге в Ленобласти погиб медвежонок https://t.co/Gi4EwzjRT6 pic.twitter.com/hQ8yjEsZTK— Фонтанка. Новости (@fontanka_news) 13 октября 2019 г.