Санкт-Петербург атакуют голодные кабаны

По словам начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира Николая Ахматовича, кабаны беспрепятственно перемещаются из зеленой зоны Ленинградской области в зеленую зону Петербурга. В поисках пищи животные способны преодолевать многокилометровые расстояния, пишет NEWSru.

Как отмечается на сайте правительства Петербурга, жителей города просят соблюдать скоростной режим и быть внимательными на автодорогах в темное время суток и до рассвета. В это время кабаны особенно активно перемещаются.

Зафиксировано несколько таких случаев, а один кабан попал под колеса автомобиля на Парашютной улице. Это произошло утром 21 октября.

Кабан погиб на дороге в Петербурге. В Башкирии его сородич спасся, но пострадали пассажиры маршрутки https://t.co/iIcoBzGsQA pic.twitter.com/AIRQ8WbMd9 — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) 21 октября 2019 г.

В Смольном добавили, что в соответствии с федеральным законом «О животном мире» все дикие особи, обитающие в состоянии естественной среды, являются государственной собственностью. Законодательством предусмотрена ответственность за нанесение вреда животным.

В случае ДТП с дикими животными необходимо вызвать сотрудников ГИБДД. И нельзя увозить животное с места аварии, так как любое изъятие диких животных из среды их обитания без соответствующего разрешения расценивается как правонарушение.

В конце прошлой недели комитет по природопользованию Петербурга предупреждал о повышенной активности лосей. В Ленинградской области обитает более 20 тысяч сохатых и их популяция из года в год увеличивается.