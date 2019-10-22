Вт, 22.10.2019
Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция. Михаил Кылварт

Санкт-Петербург атакуют голодные кабаны

Кабан.

ФОТО: Арвет Мяги / Virumaa Teataja

Специалисты комитета по природопользованию Санкт-Петербурга призвали жителей города быть внимательнее на дорогах из-за участившихся случаев появления диких кабанов.

По словам начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира Николая Ахматовича, кабаны беспрепятственно перемещаются из зеленой зоны Ленинградской области в зеленую зону Петербурга. В поисках пищи животные способны преодолевать многокилометровые расстояния, пишет NEWSru.

Как отмечается на сайте правительства Петербурга, жителей города просят соблюдать скоростной режим и быть внимательными на автодорогах в темное время суток и до рассвета. В это время кабаны особенно активно перемещаются.

Зафиксировано несколько таких случаев, а один кабан попал под колеса автомобиля на Парашютной улице. Это произошло утром 21 октября.

В Смольном добавили, что в соответствии с федеральным законом «О животном мире» все дикие особи, обитающие в состоянии естественной среды, являются государственной собственностью. Законодательством предусмотрена ответственность за нанесение вреда животным.

В случае ДТП с дикими животными необходимо вызвать сотрудников ГИБДД. И нельзя увозить животное с места аварии, так как любое изъятие диких животных из среды их обитания без соответствующего разрешения расценивается как правонарушение.

В конце прошлой недели комитет по природопользованию Петербурга предупреждал о повышенной активности лосей. В Ленинградской области обитает более 20 тысяч сохатых и их популяция из года в год увеличивается.

Кроме лосей и кабанов автомобилисты могут встретить на дорогах Петербурга и Ленобласти и других животных. В Кингисеппском районе несколько дней назад погиб медвежонок. За выходные в центр помощи животным «Велес» поступили лисица и две енотовидные собаки, все после ДТП, сообщает «Фонтанка.ру».

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