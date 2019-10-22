Нам бы все экзамены - взять и отменить

Могу только догадываться, как описывают нашу ситуацию многочисленным иностранным гостям, когда читаю в бескрайних просторах Интернета такой пост, родившийся после знакомства с передовым опытом республики: «В Эстонии учителей учат. И это системно…. В школах работают специальные сотрудники - образовательный технолог. […] Это новая профессия и такого специалиста хочет иметь каждая школа. Основная задача технолога - подобрать для каждого отдельного педагога индивидуальную схему роста в профессии. [Технолог] мониторит рынок курсов, ищет новые методики и предлагает каждому свой путь развития. […]

Поехать к коллегам из соседних школ и обменяться опытом - обычная практика для учителей. А для того, чтобы высокая нагрузка имела минимальное влияние на педагогов, с ними работает психолог. […] Здесь есть условия для того, чтобы учителя были в ресурсе, были эффективными и счастливыми. А счастливые учителя делают успешными и счастливыми своих учеников».

Я прожил большую жизнь, половину из которой посвятил работе в школе и, пожалуй, сам не стал бы с зарубежными гостями делиться своими бедами и профессиональными переживаниями. Но вот скрывать от коллег растущее недоумение, связанное с постоянными нововведениями в школьной жизни, вряд ли стал бы. Мне абсолютно непонятно желание реформаторов образовательной системы, невесть откуда нахватавшихся передовых идей, превратить школьную учебу в яркий фейерверк с ежедневными открытиями, в море позитива и бесконечный праздник. Такое впечатление, что понятие упорного труда, порой изнурительной борьбы – в первую очередь, со своей ленью – придумали проклятые нами большевики.

Накопленный столетиями опыт некоторым из самых активных сторонников преобразований кажется набором вышедших из употребления педагогических штампов. Авторитет учителя, о котором так модно говорить накануне нашего профессионального праздника, превратился в пустой звук, ибо учитель перестал быть главным носителем информации. Теперь одной из наших главных задач стала задача оградить учеников от переживаний, стрессов и негативных эмоций. Экзамены в этой цепочке стали слабым звеном.

Не удивительно, что, не советуясь с педагогами, Министерство образования пытается протащить через парламент законопроект, который отменил бы экзамены в основной школе. Лукавство этой «новации» заключается в том, что проверка знаний как таковая никуда не денется, но теперь это станет головной болью учебных заведений. Учителям предложат самим ежегодно всё придумывать (видимо, это позволит нам стать еще более эффективными и счастливыми). То есть, иными словами, продолжающий оставаться центром компетенций в сфере образования – это цитата с официального сайта – целевое учреждение Innove изящно отходит в сторону и предлагает школам с этими компетенциями разбираться в одиночку.