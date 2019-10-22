Адвокат: избивающего женщину защищать проще, чем его жертву

Вице-канцлер по вопросам политики права Министерства юстиции Кай Хярманд подчеркивает, что запрет на приближение нельзя накладывать легкомысленно, поскольку это серьезное покушение на основные права.

«Нынешняя ситуация обусловлена одним решением Государственного суда, согласно которому запрет на приближение не должен быть сопряжен с необоснованным нарушением прав, - объясняет Лаазик. – Я понимаю, почему это решение было принято, но мне кажется, что реальные его последствия тогда не могли предугадать».

С необходимостью наложения запрета на приближения соглашаются все специалисты. Однако прокуроры и жертвы требуют его редко. Хярманд говорит, что в будущем году будет изменен закон, что сделает наложение запрета на приближение более быстрым и безболезненным. Но даже если запрет налагается, это не обязательно приносит защиту.

После долгого судебного пути запрет для защиты Таммеокс и ее детей наложили, но толка от этого не было. Агрессор и дальше преследовал детей, и приходил шпионить у квартиры женщины.

«Когда я сообщила, что он нарушает запрет на приближение, мне объяснили, что одного раза недостаточно. Должно быть как минимум три нарушения. После каждого сообщения эта цифра увеличивалась», - говорит она.

В итоге полиция больше не могла игнорировать многочисленные случаи. Нарушений набралось уже под сотню. Мужчину признали виновным в нарушении запрета на приближение. С первого нарушения до вступления наказания в силу прошло три года.

Примириться?

Когда в игре дети, то специалисты пытаются найти решение в их интересах. Но вызывает споры, а что в интересах детей?

Процесс, который называется семейным примирением, сильно поддерживаемое со стороны государства решение, которое вызывает среди специалистов своеобразные споры. Оно применяется и в случаях, когда насилие было доказано.

«Может возникнуть ситуация, при которой агрессор, конечно, признан виновным, но считается, что он хороший отец, поскольку дети же повреждений не получили», - говорит специалист Ида-Вирумааского женского опорного цента Кароли Пыллумяэ.

Лаазик утверждает, что семейное примирение превратилось в страшный сон для десятков его клиентов. Семейное примирение, например, может означать, что раз в неделю женщина вынуждена встречаться со своим мужем. Проходит групповая терапия, где, например, дается задание назвать какое-то хорошее качество своего партнера. И тогда женщина, которую муж, может быть, бил раз в два дня, должна на глазах у всех хвалить своего партнера.

«По сути, агрессору предоставляют аудиторию. Он начинает опровергать утверждения женщины, говорит, что никакого насилия не было. А красивые слова нравятся больше, чем чудовищные», - объясняет Лаазик.

К примирению с недоверием относится не только присяжный адвокат, но и специалисты женского опорного центра. «С насилием нельзя примириться, - подчеркивает психолог Таллиннского женского кризисного дома Юлле Кальвик – Мы видели и случаи, когда мужчина во время примирения (шесть месяцев – ред.) держится, но сразу после этого насилие возобновляется».

Таммеоск никогда в жизни не согласится с таким методом: «И у меня в суде часто спрашивали о примирении и компромиссе. Мол, вдруг остановится на полпути. Почему не понимают, что полпути с точки зрения агрессора это совсем не то, что для жертвы».

А государство очень верит в примирение. Сейчас готовятся поправки к закону, чтобы примирение использовалось не только в качестве альтернативы уголовному делу, но потерпевшая получала бы эту услугу и, несмотря на наличие уголовного дела.

Представители прокуратуры и Министерства юстиции подчеркивают, что примирение не применяется в близких отношениях, где одна сторона доминирует над другой. Об этих опасностях государство знает.

Но поскольку большая часть домашнего насилия не доказана, в утверждения жертв просто не верят. В таком случае навязанное женщине семейное примирение может стать токсичным.