Прокуратура передала дело скандального допинг-тренера Мати Алавера в Харьюский суд

65-летний Алавер обвиняется в склонении четырех спортсменов к употреблению допинга. По словам ведущего прокурора Таави Перна, обвинение охватывает деятельность Алавера в 2016-2019 годах.

"Оцениваем высоко межгосударственную работу по сбору доказательств и инфообмен с коллегами из Австрии и Германии, которые помогли дали уголовному делу нужные материалы и помогли направить его в суд", заявил Перн.

Прокуратура Эстонии также рассказала, что расследование продолжится в Австрии и Германии, где употребление допинга является уголовным преступлением.

"Хотя произошедшее в Эстонии досудебное следствие сосредоточилось на расследовании склонения к употреблению допинга, надеемся, что проведение такого расследование поможет обществу в дебатах о использовании допинга и связанных с ним опасностей. Спортсмены-профессионалы - пример для всех занимающихся спортом: детям, любителям, другим топ-спортсменам. Использование запрещенных методов влияет не только на конкретных спортсменов, но может оказать и более широкое влияние. Те, кто употребляют допинг, рискуют жизнью и здоровьем, склонение к употребление допинга, может вызвать в худшем случае тяжелый вред здоровью и привести к инвалидности или смерти", сказал Перн.

"В данном случае было важно собрать максимально возможное количество информации о противозаконной деятельности. Задача была установить круг лиц, как пользователей допинга, так и тех, кто склоняет к употреблению запрещенных средств, а также их роль. В ходе оперативных мероприятий собрано достаточное количество улик, чтобы предъявить Алаверу обвинение в склонении к употреблению допинга. До сего момента в Эстонии подобных случаев обмана было обнаружено мало, но этот случай показывает, что желание показывать хорошие результаты приводит к использованию запрещенных средств, которые в перспективе оказывают отрицательное влияние на здоровье и репутацию спортсмена. Надеемся, что это расследование даст сигнал спортсменам, тренерам и спорторганизациям, что соревновательный спорт должен быть честным", добавил руководитель Антикоррупционного бюро Центральной криминальной полиции Мати Омблер.