Находящееся у берегов Норвегии российское судно подало сигнал SOS

Kl 0636 Russisk isbryter har meldt Mayday vest av Ålesund. Maskinstans. 33 personer om bord. Full storm i området.

Redningshelikopter har vert over skipet. Slepebåter er på vei. Skipet har nå fått noe maskinkraft tilbake. — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) 22 октября 2019 г.

Российский ледокол "Тор", построенный на финской верфи в Wartsila в 1964 году, связался с береговой охраной Олесунна и доложил об остановке двигателя. На борту ледокола - 33 члена экипажа", - сказал источник.

Ледокол направляется из Санкт-Петербурга в российский арктический порт Сабетта в Карском море на полуострове Ямал.

Ледокол оснащен дизельным двигателем. "Судно, по предварительным данным, не повреждено и находится на плаву. Угрозы утечки топлива нет. Судно ждет возможность буксировки, однако из-за сильного шторма пока это сделать не удается", - сказал источник.

Владельцем судна является ФГУП "Росморпорт"

О инциденте с российским ледоколом сообщают также западные СМИ со ссылкой на объединенный центр по координации поисково-спасательных операций Норвегии.

По данным норвежских спасателей, у ледокола возникли проблемы с двигателем, и он потерял ход, однако судно сохранило возможность маневрировать.