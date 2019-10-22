Нечто особенное: в волости Куусалу продается усадьба в английском стиле

Двухэтажный дом в английском стиле площадью 191,6 квадратных метров находится на расстоянии пешей прогулки от морского побережья. В нем есть все, необходимое для жизни.

ФОТО: City24

Дом просторный, с хорошо продуманной планировкой. На первом этаже вы найдете гостиную с открытой кухней, спальню, гостевую комнату, прачечную, подсобное помещение и котельную. На втором, мансардном этаже, расположены две спальни, лестничный холл и ванная комната.

ФОТО: City24

При строительстве дома использовались исключительно английские высококачественные, эксклюзивные и натуральные строительные материалы.

ФОТО: City24